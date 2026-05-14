Cầu cạn hay đường đắp cát: Bài toán chi phí cao tốc ở Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Năm, 10:03, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá toàn diện giữa phương án cao tốc đắp cát và cầu cạn tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong bối cảnh cầu cạn có chi phí cao hơn nhưng mang lại nhiều lợi thế về tiến độ, môi trường và vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng vừa giao Viện Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ phân tích, so sánh phương án xây dựng đường bộ cao tốc bằng nền đất, cát với giải pháp xây dựng cầu cạn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dù suất vốn đầu tư cầu cạn cao gấp 2,4-3,4 lần đường truyền thống, giải pháp này được đánh giá có nhiều ưu điểm về tiến độ thi công, giảm nhu cầu vật liệu và hạn chế tác động môi trường.

Đắp nền cát trên tuyến cao tốc Bắc-Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, việc đánh giá phải tập trung vào các yếu tố về hiệu quả kinh tế-kỹ thuật, hiệu quả kinh tế-xã hội, chi phí đầu tư xây dựng, quản lý khai thác, duy tu bảo trì, giải phóng mặt bằng cùng các yếu tố liên quan khác trên cơ sở thực tiễn triển khai các dự án cao tốc trong khu vực.

Trước đó, Viện Kinh tế xây dựng đã có báo cáo về suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường ô tô cao tốc và 1km cầu cạn trên tuyến cao tốc tại nhiều dự án ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đánh giá của đơn vị này, chi phí xây dựng cầu cạn cao hơn đáng kể so với phương án đường cao tốc đắp cát truyền thống. Nếu so sánh trong cùng điều kiện về thời điểm, địa điểm và mặt bằng chi phí, suất đầu tư cầu cạn cao gấp khoảng 2,4-3,4 lần.

Cụ thể, tại Dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, suất vốn đầu tư 1km đường ô tô cao tốc đạt hơn 195 tỷ đồng; riêng phần đường không bao gồm cầu trên tuyến là hơn 136 tỷ đồng/km. Trong khi đó, suất đầu tư cầu cạn lên tới hơn 395 tỷ đồng/km.

Tương tự, tại Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, suất đầu tư 1km đường ô tô cao tốc gần 194 tỷ đồng; phần đường không có cầu khoảng 128 tỷ đồng/km, còn cầu cạn hơn 391 tỷ đồng/km.

Ở Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, suất đầu tư 1km đường cao tốc hơn 223 tỷ đồng; phần đường không có cầu gần 163 tỷ đồng/km, trong khi cầu cạn lên tới hơn 397 tỷ đồng/km.

Dù có chi phí đầu tư lớn hơn, Viện Kinh tế xây dựng cho rằng phương án cầu cạn bê tông cốt thép vẫn có nhiều ưu điểm đáng chú ý. Trong đó, giải pháp này giúp chủ động hơn về tiến độ thi công, giảm nhu cầu giải phóng mặt bằng và hạn chế tác động môi trường trong quá trình khai thác.

Ngoài ra, việc xây dựng cầu cạn còn góp phần giảm áp lực tiêu thụ đối với một số vật liệu chủ yếu như cát đắp nền, đồng thời tăng nhu cầu sử dụng sắt thép, xi măng và các vật liệu công nghiệp khác.

Bộ Xây dựng yêu cầu Viện Kinh tế xây dựng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và tư vấn thiết kế để thu thập số liệu, tài liệu phục vụ công tác đánh giá, bảo đảm tính khách quan, đầy đủ và phù hợp với điều kiện thực tế tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như định hướng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại khu vực trong thời gian tới.

Phi Long/VOV.VN
