Cậu học sinh dành 7 năm nghiên cứu mô hình phục vụ PCCC

Chứng kiến một vụ cháy kinh hoàng ngay trước nhà mình, hình ảnh những người lính cứu hỏa dũng cảm lao vào đám cháy để cứu rất nhiều người mắc kẹt đã để lại cho em Nguyễn Chí Hào, một học sinh tại Quận 1, TPHCM những ấn tượng cảm mến khó quên. Từ những tình cảm đặc biệt đó đã vun đắp cho em một ý chí trong học tập, sáng tạo ra những mô hình thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và nuôi dưỡng ước mơ để trở thành một người có ích cho xã hội. Việc tạo điều kiện thường xuyên để tiếp cận với Cảnh sát PCCC tạo và khát vọng công hiến cho cậu học sinh.

Năm 9 tuổi, ngôi nhà đối diện với nhà của Hào bị cháy, đó cũng là lần đầu tiên em tận mắt nhìn thấy những chiếc xe chữa cháy. Cảnh tượng những người lính cứu hỏa xông vào căn nhà 3 tầng lửa đỏ rực để cứu một cụ già và một em nhỏ đang còn mắc kẹt đã chắp cánh ước mơ được cống hiến của Hào. Suốt nhiều năm sau đó, mỗi chiều đi học về ngang qua Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 1, Hào đều dừng lại trò chuyện với anh trực cổng, cốt để thỏa thích ngắm nhìn những chiếc xe chữa cháy màu đỏ, hiện đại với nhiều chủng loại đang được xếp hàng dài thẳng tắp bên trong. Với ánh mắt tò mò đầy thú vị đó, có lẽ hiểu được sự đam mê của cậu bé, người cảnh vệ đã đưa em vào tận bên trong để được tận mắt chứng kiến tìm hiểu về những chiếc xe, những thiết bị chữa cháy, giúp em có thêm kiến thức, hun đúc ước mơ.

Cảnh sát PCCC Q1 chia sẻ thông tin về thiết bị để Hào thêm kiến thức phát huy khả năng sáng tạo.

Từ sự cảm mến đến ước mơ được cống hiến, đều đặn suốt 7 năm qua mỗi ngày sau giờ tan học, Dương Chí Hào đều dành thời gian để sáng tạo và tìm hiểu thiết kế ra những mô hình thiết bị, phương tiện xe chữa cháy. Em xem đó như là động lực để tiếp lửa nuôi dưỡng ước mơ cho bản thân. Từ những mô hình đầu tiên, được làm bằng vỏ hộp sữa, sau đó thay bằng que tre, nhựa rồi đến chất liệu nhôm, inox… Để thỏa sức sáng tạo, nâng cao chất lượng cho mô hình, Hào chắt chiu số tiền tiêu vặt và xin thêm bố mẹ để tự mình hoàn thiện những sản phẩm có mạch điện tử, có thể điều khiển vận hành được và có tính khả thi cao như những thiết bị thật ngoài đời.

Chi phí cho ra đời một mô hình tuy chỉ vài triệu đồng nhưng phải tốn ít nhất hơn 1 năm. Sau 7 năm miệt mài sáng tạo, Hào đã sở hữu 7 phương tiện PCCC bằng mô hình có thể điều khiển từ xa, một số mô hình đã được tặng cho đơn vị chữa cháy Quận 1. Dương Chí Hào bộc bạch: “Em vẫn cố gắng học tập để được làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy, mặt khác em vẫn rất khao khát được cống hiến ước mơ là chế tạo nhiều thiết bị để phục vụ cho việc phòng cháy chữa cháy hữu ích, kịp thời với công nghệ hiện nay nhằm giúp cho những người lính cứu hỏa bớt nguy hiểm khi xử lý đám cháy”.

Chia sẻ về sự say mê sáng tạo của con trai mình, chị Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú cho biết: lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã tạo điều kiện để em tiếp cận với những trang thiết bị thật hiện đại, là nguồn động viên lớn giúp em thêm động lực và kiến thức nghiên cứu sáng tạo trong tương lai. Năm nay, Hào bước vào lớp 12, tuy gia đình rất khó khăn nhưng thấu hiểu niềm khát khao được cống hiến của em, nên bố mẹ luôn tạo mọi điều kiện để Hào hiện thực hoá ước mơ: “Nhiều năm qua đi học về là buông cặp ra là nhào vô bắt tay làm những mô hình mà em sáng tạo, nhiều khi em hăng say đến nỗi quên cả ăn, đến nỗi làm xong đến khi đi học mà không biết đói luôn. Thấy em đam mê như vậy gia đình cũng vui, hi vọng trong tương lai em sẽ tiếp tục có nhiều sáng tạo ra những điều có ích cho xã hội và lĩnh vực phòng cháy chữa cháy”.

Suốt 7 năm qua Dương Chí Hào miệt mài sáng tạo cho ra đời nhiều mô hình PCCC.

Tuy những sản phẩm do Dương Chí Hào chế tác mới dừng lại ở mô hình nhưng những ý tưởng sáng tạo của em luôn có tính thực tiễn và khả thi. Những mô hình này đã được lực lượng Phòng cháy chữa cháy TPHCM tuyên dương, đánh giá cao, vừa qua đã được giới thiệu tại các buổi tuyên truyền về ý thức phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng dân cư và đoàn viên thanh niên, học sinh... Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 1, TPHCM cho biết: “Thông qua những buổi giao lưu, các mô hình do Chí Hào sáng tạo đã được giới thiệu đến toàn thể các em học sinh trên địa bàn để các bạn tham quan được xem Hào điều khiển những chiếc xe chữa cháy, triển khai phương án như thế nào. Những mô hình mà em tặng đã trưng bày ngay tại đơn vị để động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sỹ và mang đi thực hiện công tác tuyên truyền giúp nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại các địa phương”.

Để những sản phẩm ấy được áp dụng trong thực tế thì vẫn còn một chặng đường khá dài, nhưng khát vọng, ước mơ được cống hiến từ những việc làm cụ thể thiết thực suốt 7 năm qua của Dương Chí Hào rất đáng trân trọng. Sự động viên tiếp sức của lực lượng Phòng cháy chữa cháy khi đưa những mô hình này đến với đông đảo các bạn trẻ không chỉ tiếp lửa cho niềm đam mê sáng tạo cho tuổi trẻ mà còn góp phần tuyên truyền một cách hiệu quả ý thức phòng cháy chữa cháy đến người dân./.