  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Câu lạc bộ Bạn yêu Đài Yên Lạc, Phú Thọ: “Xúc động và rất yêu Đài TNVN"

Thứ Tư, 15:44, 22/04/2026
VOV.VN - “Xúc động và rất yêu Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)” là chia sẻ của các thành viên Câu lạc bộ Bạn yêu Đài Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ trong chuyến thăm Đài Tiếng nói Việt Nam sáng 22/4 tại trụ sở Ban Thời sự VOV1, số 41–43 Bà Triệu (Hà Nội). 

Cùng với lãnh đạo Ban Thời sự và các phòng Chính trị, Quốc tế, Thời sự, Xã hội…, Ban Thư ký Biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đón tiếp đoàn Câu lạc bộ Bạn yêu Đài Yên Lạc tại trụ sở Ban Thời sự VOV1.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã đón tiếp đoàn Câu lạc bộ Bạn yêu Đài Yên Lạc, Phú Thọ

Ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, chia sẻ về truyền thống và hoạt động của Đài, trong đó nhấn mạnh dấu mốc lịch sử tại khu vực Bà Triệu – nơi ngày 30/4/1975, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát đi “Tin Chiến thắng”, thông báo đất nước hoàn toàn giải phóng.

Ông Đồng Mạnh Hùng cho biết, hiện nay Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với nhiệm vụ chính trị quan trọng hơn, đặc biệt là tuyên truyền, định hướng thông tin, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với công chúng nhanh và rộng hơn.

Ông Nguyễn Đức Cản, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bạn yêu Đài Yên Lạc

Với hơn 1.400 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ…, Đài Tiếng nói Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa phương thức truyền tải thông tin, không chỉ qua sóng phát thanh mà còn trên các nền tảng số như YouTube, TikTok, Instagram, Podcast…

Với Đài Tiếng nói Việt Nam, công chúng luôn là động lực để Đài đổi mới, nên Ban Thời sự VOV1 cũng xác định phải trở thành nơi phát đi nguồn tin sớm nhất, nhanh nhất và không ngừng đổi mới các phương thức truyền tải thông tin, đáp ứng nhu cầu của thính giả.

Các thành viên Câu lạc bộ Bạn yêu Đài Yên Lạc bày tỏ xúc động khi được trực tiếp gặp gỡ những cán bộ, phóng viên mà trước đây chỉ biết qua sóng phát thanh. Nhiều người chia sẻ niềm tự hào khi Câu lạc bộ là một trong 7 Câu lạc bộ Bạn yêu Đài trên cả nước.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực- Ban Thời sự (VOV1) 

Ông Nguyễn Đức Cản, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bạn yêu Đài Yên Lạc, cho biết: “Chúng tôi gọi là ‘Bạn yêu Đài’ vì nghe Đài thấy dễ hiểu, chuẩn xác và rất hay. Gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam đã hàng chục năm, từ thời nghe bằng radio cũ đến nay. Các chương trình như Đọc truyện đêm khuya, Tiếng thơ, phổ thơ rất hấp dẫn.”

Sau khi tham quan trụ sở Ban Thời sự, hơn 60 thành viên Câu lạc bộ không giấu được xúc động khi biết rằng nơi đây luôn sáng đèn 24/7, có lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên trực liên tục để bảo đảm phát sóng thông tin kịp thời, chính xác tới công chúng.

VOV ký kết hợp tác với KBS (Hàn Quốc)

VOV.VN - Sáng 21/4, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh - Truyền hình Hàn Quốc (KBS) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực truyền thông.

Mai Hạnh/VOV1
VOV tặng bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trao tặng bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh vì thành công của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026.

Báo Điện tử TNVN trao đổi nghiệp vụ với VOV Tây Bắc

VOV.VN - Sáng 18/4, tại Sơn La, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sản xuất tin, bài, phóng sự trên nền tảng số” với sự tham gia trực tiếp của cán bộ, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam và Cơ quan thường trú VOV tại khu vực Tây Bắc.

