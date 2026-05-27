Cầu Phú Mỹ sửa chữa, Công an TP.HCM thông tin lộ trình thay thế

Từ ngày 30/5 đến ngày 11/7, Sở Xây dựng TP.HCM tiến hành sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái (Quận 2 cũ) về phường Tân Thuận (Quận 7 cũ).

Để hạn chế ùn tắc giao thông và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, Phòng CSGT (PC08) - Công an TP.HCM khuyến nghị người dân lưu thông qua khu vực cầu Phú Mỹ có thể tham khảo các lộ trình thay thế như sau:

Đối với các phương tiện xe container, xe tải nặng hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận có thể chọn 2 lộ trình thay thế:

Cảng Cát Lái – Nguyễn Thị Định – Vòng xoay Mỹ Thủy – đi thẳng Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp – Xa Lộ Hà Nội – Quốc lộ 1 – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Cảng Cát Lái – Nguyễn Thị Định – Vòng xoay Mỹ Thủy – rẽ phải Võ Chí Công – đi vào Khu Công nghệ cao – Đường D2 – Đường D1 – Quốc lộ 1 – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Các loại xe tải nặng, container đi từ Khu công nghệ cao về phường Tân Thuận sẽ có lộ trình thay thế: Võ Chí Công – đi vào Khu Công nghệ cao – Đường D2 – Đường D1 – Quốc lộ 1 – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Các phương tiện đi qua cầu Phú Mỹ phải thay thế lộ trình mới khi cây cầu này sửa chữa.

Đối với các phương tiện xe ô tô con, xe khách dưới 16 chỗ hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận có thể lựa chọn các hướng đi sau:

Từ Cảng Cát Lái về phường Tân Thuận có hai lộ trình:

Cảng Cát Lái – Nguyễn Thị Định – Vòng xoay Mỹ Thủy – đi thẳng Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Cầu Calmette – Hoàng Diệu – Nguyễn Tấn Thành – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Cảng Cát Lái – Nguyễn Thị Định – Vòng xoay Mỹ Thủy – đi thẳng Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu – Khánh Hội – Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Hướng từ Khu công nghệ cao về phường Tân Thuận có 2 hướng thay thế bao gồm:

Võ Chí Công – đường dẫn cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây – Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Cầu Calmette – Hoàng Diệu – Nguyễn Tấn Thành – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Võ Chí Công – đường dẫn cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây – Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu – Khánh Hội – Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Để tránh qua khu vực cầu Phú Mỹ khi có ùn tắc giao thông và sự cố về giao thông từ hướng Nguyễn Văn Linh, người lái xe có thể chọn lộ trình thay thế như sau: Đường Nguyễn Văn Linh - rẽ trái đường Phạm Hùng - rẽ trái đường Nguyễn Hữu Thọ - rẽ trái đường Nguyễn Thị Thập - đường Nguyễn Tất Thành - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực cầu Phú Mỹ trong thời gian thi công cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành theo hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tổ chức lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân lưu thông thuận lợi, an toàn.