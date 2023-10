Cầu treo Rạch Ráng có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn

Theo Sở Giao thông - Vận tải Cà Mau, qua đo đạc và kiểm tra bằng trực quan đã ghi nhận nhiều dấu hiệu hư hỏng đối với kết cấu nhịp dàn thép treo như: Một số thanh của khung pa-nô dàn thép bị biến dạng, cong, vênh, vị trí bị cong, vênh lớn nhất khoảng 20cm 25cm; Dầm dọc và mặt cầu đối với phần nhịp dàn thép tiếp giáp với nhịp bê tông phía bờ Bắc bị võng xuống và tạo ra khe hở rộng khoảng 12cm.

Xe quá tải làm hư cầu đang bị cơ quan chức năng địa phương tạm giữ

Bước đầu, mới ghi nhận được các hư hỏng qua đo đạc, kiểm tra bằng trực quan; còn các hư hỏng tiềm ẩn, phức tạp khác có thể xảy ra như: Biến dạng hệ dầm dọc, dầm ngang, dây treo; hư hỏng mố, trụ, móng cọc... làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, an toàn công trình thì phải các thực hiện kiểm định xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, với việc khung pa-nô dàn thép là kết cấu chịu lực chính đã bị biển dạng, cho thấy công trình đã có dấu hiệu nguy hiểm về an toàn chịu lực.

Hiện Công an Cà Mau đang tổ chức điều tra, xử lý vụ việc nêu trên và thực hiện giám định để xác định mức độ thiệt hại để xử lý vụ việc theo quy định.

Sở Giao thông - Vận tải Cà Mau đề xuất Công an tỉnh Cà Mau, chỉ đạo Công an huyện Trần Văn Thời khẩn trương tổ chức điều tra, xử lý vụ việc xe quá tải lưu thông qua công trình cầu nêu trên; Sau khi Công an tỉnh thực hiện xong, giao cho Công ty TNHH Liêm Duyên Hải tổ chức thực hiện một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định; Tiếp tục tạm ngưng xe ô tô lưu thông qua cầu; Giao UBND huyện Trần Văn Thời phối hợp chặt chẽ với chủ quản lý, sử dụng công trình, các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc.

Trước đó, vào khoảng 9h50 ngày 16/10, ông Phùng Đặng Phi (SN 1993, ở tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe tải biển kiểm soát 76H-004.16 lưu thông qua cầu treo Rạch Ráng (thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Thời điểm qua cầu, xe có tải trọng thực tế là 31 tấn, trong khi bảng báo tải trọng của cầu chỉ là 3,5 tấn. Xe quá tải trọng lưu thông qua cầu đã gây hư hỏng nặng.