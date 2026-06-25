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Cây gãy đè trúng người đi xe máy tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

Thứ Năm, 12:39, 25/06/2026
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VOV.VN - Một cây Phượng được trồng bên đường Mẹ Suốt gần chợ Đồng Hới, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bị gãy cành lớn, rơi trúng người đi đường. Thời điểm xảy ra vụ việc trời nắng nóng và có gió mạnh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (25/6), gió lớn làm gãy cành của 1 cây Phượng được trồng bên đường đối diện địa chỉ số 19, đường Mẹ Suốt, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Vị trí cây gãy gần với khu vực chợ Đồng Hới, có rất đông người dân qua lại.

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Cành cây Phượng bị gãy đè trúng người đi xe máy

Cành cây gãy đã đè trúng 1 người phụ nữ đi xe máy biển kiểm soát 36G5- 359.75 đang trên đường tới chợ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị đè ngã lật nghiêng dưới đống đổ nát của thân và cành cây phượng, gây hư hỏng nặng ở phần đầu xe. Người phụ nữ bị thương nhẹ được người dân nhanh chóng đưa vào bên đường nghỉ ngơi. Một nhánh lớn của cây Phượng gãy ngang rơi xuống đã chắn một phần lối đi trên đường Mẹ Suốt.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường hỗ trợ người bị nạn, thu dọn phần cây gãy đổ giải phóng lòng đường đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến phố. Công nhân ngành điện cũng đến hiện trường khắc phục đường dây điện bị ảnh hưởng do sự cố gãy cành cây.

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Cành cây bị gãy rơi trúng người đi xe máy

Ông Lê Công Kim, Giám đốc Trung tâm Công viên - Cây xanh Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thông tin: “Gió mạnh làm cành cây gãy xuống đè trúng người đi xe máy. Nhận được thông tin, Trung tâm đã cử nhân lực, máy móc đến hiện trường xử lý, thu dọn hiện trường gãy đổ để không làm cản trở giao thông. Đồng thời, đánh giá tình trạng cây xanh có đảm bảo an toàn, nếu như cây này dễ gãy thì có thể trong thời gian tới sẽ có lộ trình để thay thế những cây dễ gãy đổ, đảm bảo an toàn cho người dân”.

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Căng mình ứng phó với các vụ cháy rừng ở Quảng Trị dưới nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng lúc gió mạnh và lớp thực bì khô khiến nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Suốt nhiều giờ qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ xuyên đêm bám hiện trường, chia thành nhiều mũi, nhiều hướng để khống chế các đám cháy, ngăn lửa lan vào khu dân cư.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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