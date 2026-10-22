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Cây phượng bật gốc trong mưa, đè chết người đàn ông ở TP.HCM

Thứ Năm, 21:22, 22/10/2026
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VOV.VN - Chiều 22/10, cây phượng trước Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng, TP.HCM bất ngờ bật gốc, đè trúng người đàn ông 45 tuổi cùng hai xe máy. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Chiều 22/10, cây phượng trên đường số 5, phường Bình Thới, TP.HCM (Quận 11 cũ) bất ngờ bật gốc, đè trúng một người đàn ông, khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h, trong lúc mưa gió, cây phượng trước khu vực Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng (Bệnh viện Quận 11 cũ) đổ xuống đường, đè trúng ông P.V.C., 45 tuổi, ở An Giang, cùng hai xe máy.

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Hiện trường sự việc. (Ảnh: Chụp màn hình video lan truyền MXH)

Phát hiện sự việc, nhiều người dân và nhân viên y tế gần đó đã hợp sức nâng thân cây, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển vào cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Thới phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, thân cây đè lên hai xe máy, tán lá nằm ngổn ngang trước nhà thuốc của bệnh viện. Phần gốc cây có dấu hiệu bị mục ruỗng, bật khỏi nền đất.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM
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