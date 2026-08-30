Quảng Ngãi truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Gò Tràm

Theo lời kể của các nhân chứng lịch sử, trong những năm tháng chiến tranh, Gò Tràm từng là nơi diễn ra trận chiến đấu vô cùng ác liệt. Trong một trận càn vào thôn Phú Sơn trước đây (nay là thôn An Sơn), lực lượng du kích xã đã phối hợp cùng bộ đội vũ trang kiên cường chặn đánh, gây thiệt hại nặng nề cho một tiểu đoàn địch, tiêu diệt nhiều sinh lực và phá hủy nhiều xe tăng. Do điều kiện địa hình phức tạp và thời gian lùi xa, hài cốt các liệt sĩ vẫn nằm lại chiến trường.

Các đại biểu tham dự Lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang.

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân để tổ chức khảo sát. Kết quả, 5 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Kỳ (thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Giang) theo nghi thức trang trọng.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu V (bên trái hàng đầu) và ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng quân đội đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh máu xương của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc tìm kiếm và đưa các anh trở về với quê hương, đồng đội không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mà còn góp phần xoa dịu những mất mát, đau thương của gia đình, thân nhân các liệt sĩ.

Các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nghĩa Nhân nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức xây dựng xã nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần vào sự phồn vinh của đất nước. Chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, sống, học tập, lao động, chiến đấu xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các đồng chí.