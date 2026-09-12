Sơn La xác định các giải pháp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Năm 2026, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8%. 6 tháng đầu năm, địa phương xác định tăng trưởng kinh tế đạt 6,02%. Tuy nhiên, theo số liệu cập nhật, sản lượng điện thực tế 6 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 5,28 tỷ kWh, thấp hơn khoảng 6,1% so với số dự ước trước đó; do vậy tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm được cập nhật còn khoảng 5,1%.

Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng được tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Định Việt yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung cao nhất nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, để thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 8% trở lên như kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đang tiến hành rà soát kịch bản tăng trưởng quý III, quý IV và cả năm 2026; giao Sở Tài chính phối hợp với Thống kê tỉnh xây dựng các phương án kịch bản tăng trưởng; xác định mức tăng trưởng cần đạt trong quý III, quý IV và cả năm đối với từng ngành, lĩnh vực.

Nông nghiệp, xây dựng cơ bản là những động lực quan trọng, đang được Sơn La thúc đẩy để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Đối với các sở, ngành, địa phương, yêu cầu bám sát kịch bản tăng trưởng được lựa chọn, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh để tạo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, từng lĩnh vực; đặc biệt là chú ý cập nhật kết quả thực hiện để cung cấp dữ liệu cho ngành thống kê một cách kịp thời và chính xác nhất.

"Đề nghị cơ quan Thống kê thường xuyên cập nhật, tổng hợp theo dõi số liệu tăng trưởng của từng ngành, nhất là ngành kinh tế cấp 1. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn cho các sở ngành, các xã phường cách thức cung cấp dữ liệu đầu vào cho đầy đủ và phù hợp với tình hình. Vì nếu như chúng ta cung cấp số liệu không chính xác; hàng tháng in bản tháng trước ra rồi gửi đi, hoặc chỉ chỉnh sửa một chút thôi, cơ quan thống kê sẽ sử dụng dữ liệu đó để tính, thì tăng trưởng cứ thấp là đúng rồi. Nếu chúng ta rà soát, cập nhật thì kết quả có thể đã khác", ông Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh.