Chấn chỉnh việc người bệnh có BHYT không khám dịch vụ vẫn phải nộp thêm tiền

Bộ Y tế cho biết thời gian qua cơ quan này nhận được một số phản ánh của người bệnh có BHYT khi đi khám, chữa bệnh đúng trình tự, thủ tục quy định, không đăng ký dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu nhưng vẫn phải nộp thêm các khoản chi phí ngoài phần cùng chi trả.

Trước tình trạng này, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc thực hiện nghiêm các quy định về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT. Các cơ sở phải thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng phạm vi quyền lợi, mức hưởng và tỉ lệ hưởng của từng người bệnh theo quy định.

Bộ Y tế chấn chỉnh việc người bệnh BHYT không khám dịch vụ vẫn phải nộp thêm tiền. (Ảnh minh họa: MXH)

Đặc biệt, trường hợp người bệnh không đăng ký dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, chỉ đăng ký khám, chữa bệnh BHYT đúng trình tự, thủ tục thì cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu người bệnh ký cam kết điều trị và nộp thêm tiền chênh lệch giữa giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT và giá dịch vụ khám, chữa bệnh tính đúng, tính đủ các chi phí.

Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bệnh BHYT tại đơn vị. Đơn vị cũng đề nghị sở y tế các tỉnh, thành rà soát việc phân bổ số lượng thẻ BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, trường hợp người bệnh có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng trình tự, thủ tục, không đăng ký dịch vụ theo yêu cầu nhưng vẫn phải nộp thêm các khoản chi phí ngoài phần cùng chi trả theo quy định, sở y tế cần kiểm tra và xử lý theo quy định.

Đồng thời, cơ quan quản lý y tế địa phương được đề nghị xem xét khả năng đáp ứng các quy định của pháp luật về BHYT của cơ sở khám, chữa bệnh để điều chỉnh số lượng thẻ đăng ký BHYT ban đầu cho phù hợp.