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Cháy dãy nhà dân kết hợp xưởng sản xuất ở Hà Nội, khói đen bốc cuồn cuộn

Thứ Sáu, 14:45, 11/09/2026
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Trưa 11/9, một vụ cháy dãy nhà dân kết hợp xưởng sản xuất xảy ra tại thôn Đồng Nhân, xã An Khánh (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, gần 12h ngày 11/9, một vụ cháy đã xảy ra tại dãy nhà dân kết hợp xưởng sản xuất trên đường La Tinh - Dương Nội (thôn Đồng Nhân, xã An Khánh).

chay day nha dan ket hop xuong san xuat o ha noi, khoi den boc cuon cuon hinh anh 1
chay day nha dan ket hop xuong san xuat o ha noi, khoi den boc cuon cuon hinh anh 2

Người dân tại hiện trường cho biết, ban đầu họ thấy khói, lửa bốc ra từ một nhà xưởng tại đây. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra các nhà dân, nhà xưởng khác. Tại hiện trường bước đầu ghi nhận khoảng 5 nhà dân, nhà xưởng bị cháy lan.

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Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Đến 13h, ngọn lửa đã được khống chế, không tiếp tục cháy lan. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Theo Đình Hiếu/VietNamnet
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