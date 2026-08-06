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Hai cha con tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Thứ Năm, 09:57, 06/08/2026
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VOV.VN - Một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM xảy ra cháy vào rạng sáng, khiến hai cha con tử vong.

Sáng 6/8, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, lúc 4 giờ 14 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại căn nhà số 245 đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, (quận Bình Thạnh cũ) TP.HCM.

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Căn nhà xảy ra cháy có kết cấu một trệt, một lầu. (Ảnh: PC07)

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 điều động 4 xe chữa cháy cùng 27 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt.

Qua trinh sát, căn nhà xảy ra cháy tại khu vực bếp ở tầng trệt. Lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra cháy có 3 người trong nhà. Một người đã tự thoát ra ngoài; hai người còn lại mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận, đưa hai nạn nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai đã không qua khỏi.

Hai nạn nhân được xác định là ông N.T.T. (SN1986, chủ nhà) và cháu N.H.T.A (SN 2014, con của ông Thắng).

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Ngay sau tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng PCCC nhanh chóng tiếp cận, đưa hai nạn nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. (Ảnh: PC07)

Theo lực lượng chức năng, vụ cháy xảy ra vào ban đêm và chỉ được phát hiện sau một khoảng thời gian. Trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy như quần áo, tủ gỗ nên đám cháy sinh ra lượng lớn khói độc.

Tầng trên không có khoảng hở để khói thoát ra ngoài, buộc lực lượng trinh sát phải tiếp cận từ mái tầng 2 để tìm kiếm nạn nhân.

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Theo cơ quan chức năng, căn nhà xảy ra cháy có nhiều vật dụng dễ cháy và tầng trên không có khoảng hở để khói thoát ra ngoài. (Ảnh: PC07)

Căn nhà xảy ra cháy có kết cấu một trệt, một lầu, tổng diện tích sử dụng khoảng 122 m². Đám cháy thiêu rụi khoảng 20 m²; lực lượng chữa cháy bảo vệ được khoảng 102 m² diện tích còn lại.

Đến 4 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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