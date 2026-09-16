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Cháy dữ dội tại căn hộ tầng 12B chung cư HH2 Nguyễn Tuân, Hà Nội

Thứ Tư, 10:05, 16/09/2026
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VOV.VN - Một căn hộ tại tầng 12B chung cư HH2, số 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội, bất ngờ bốc cháy dữ dội sáng 16/9. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 30 phút, không gây thiệt hại về người.

Cháy căn hộ tầng 12B chung cư HH2 Nguyễn Tuân

Theo thông tin từ UBND phường Thanh Xuân, khoảng 8h45 ngày 16/9, một căn hộ tại tầng 12B chung cư HH2, số 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ xảy ra cháy.

chay du doi tai can ho tang 12b chung cu hh2 nguyen tuan, ha noi hinh anh 1
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại căn hộ thuộc tầng 12B chung cư HH2 Nguyễn Tuân

Thời điểm phát hiện, khói lửa bốc lên dữ dội, tạo thành cột khói cao hàng chục mét, khiến nhiều cư dân tại chung cư và khu vực xung quanh hoảng hốt.

Nhận được tin báo, Công an phường Thanh Xuân phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn người dân thoát nạn, đồng thời triển khai các phương án chữa cháy. Đến khoảng 9h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy chung cư HH2 Nguyễn Tuân không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong căn hộ bị lửa thiêu rụi.

chay du doi tai can ho tang 12b chung cu hh2 nguyen tuan, ha noi hinh anh 2
Ngọn lửa bốc cháy thiêu rụi nhiều tài sản bên trong

Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi liên quan đến chập điện trong quá trình sạc pin. Cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chung cư HH2 Nguyễn Tuân từng xảy ra cháy đầu tháng 9

Đáng chú ý, trước vụ cháy sáng 16/9, chung cư HH2 tại số 90 Nguyễn Tuân cũng xảy ra một vụ cháy vào rạng sáng 6/9. Cụ thể, vào khoảng 2h40 ngày 6/9, người dân phát hiện lửa bốc lên từ một căn hộ tại tầng 9 của tòa nhà. Chuông báo cháy vang lên giữa đêm, khói nhanh chóng bao phủ khu vực hành lang khiến nhiều cư dân đang ngủ phải thức dậy và sơ tán.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong căn hộ có 3 mẹ con. Sau khi phát hiện ngọn lửa, cả 3 người kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà được kích hoạt, giúp cư dân chủ động thoát nạn xuống khu vực sảnh tầng 1.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an phường Thanh Xuân cùng lực lượng bảo vệ tòa nhà nhanh chóng có mặt.

Lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại một căn hộ góc ở tầng 9. Các cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án tiếp cận bằng thang bộ để tổ chức chữa cháy. Chỉ ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hai vụ cháy xảy ra trong thời gian ngắn tại cùng một tòa chung cư một lần nữa cho thấy việc kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sạc pin và các thiết bị có nguy cơ phát sinh nguồn nhiệt cần được đặc biệt chú trọng, nhất là tại các căn hộ chung cư.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân cụ thể của vụ cháy sáng 16/9 và xử lý theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
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