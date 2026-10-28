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Chạy đua cứu sống bé 7 tuổi nguy kịch do cúm A

Thứ Tư, 10:17, 28/10/2026
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VOV.VN - Một bệnh nhi 7 tuổi bị cúm A nặng, gây tổn thương tim và phổi, rơi vào tình trạng sốc tim, nguy cơ ngừng tim. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã sử dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO), giúp trẻ vượt qua giai đoạn nguy kịch sau gần 12 ngày điều trị.

 

Bệnh nhi Phạm Thiên D.A., 7 tuổi, ở phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đến Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 17h ngày 12/10, trong tình trạng sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng và viêm cơ tim tối cấp.

Trước đó, trẻ ho khan, sổ mũi, sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Sáng hôm sau, trẻ mệt, khó thở, tím tái và trụy tim mạch. Tại bệnh viện tuyến trước, trẻ được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản, dùng kháng sinh và thuốc vận mạch trước khi chuyển viện khẩn cấp.

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Trẻ cúm A rơi vào hôn mê, tím tái, sốc tim, phù phổi cấp (Ảnh: BVCC)

Khi nhập Bệnh viện Nhi đồng 1, trẻ hôn mê, tím tái, sốc tim, phù phổi cấp. Dù được hồi sức tích cực, tình trạng suy hô hấp ngày càng nặng, chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ ngừng tim cận kề.

Trước tình huống nguy kịch, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động ê-kíp hồi sức chuẩn bị và triển khai ECMO, hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp khi tim, phổi không còn đảm bảo chức năng. Các bác sĩ đồng thời áp dụng hạ thân nhiệt để bảo vệ não, lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng các cơ quan và điều trị cơn bão cytokine.

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Các y bác sĩ thực hiện ecmo cấp cứu bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Sau khi chạy ECMO, tình trạng tím tái, trụy tim mạch của trẻ cải thiện. Kết quả xét nghiệm xác định trẻ nhiễm cúm A nặng, các bác sĩ lập tức sử dụng thuốc kháng vi rút.

Sau gần 12 ngày điều trị bằng ECMO, chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan dần phục hồi. Sáng 23/10, trẻ được cai ECMO, sau đó tiếp tục cai máy thở. Tình trạng sức khỏe hiện cải thiện.

PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết, cúm mùa thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho khan, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Trẻ em có thể buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy. Phần lớn người bệnh hồi phục sau vài ngày, nhưng một số trường hợp có thể diễn tiến nặng, gây viêm phổi, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch hoặc tổn thương các cơ quan khác, đe dọa tính mạng.

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Bác sĩ khám khi bé đã cải thiện sức khỏe sau 12 ngày điều trị (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ khuyến cáo người mắc cúm cần đến bệnh viện ngay khi có các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh hoặc gắng sức, đau ngực, tím tái, rối loạn tri giác, tay chân lạnh, da nổi bông hoặc mạch nhanh, yếu.

Người bệnh không nên tự ý mua thuốc kháng virus hay kháng sinh để điều trị. Việc sử dụng thuốc cần theo chỉ định của bác sĩ nhằm bảo đảm phù hợp với tình trạng bệnh và hạn chế nguy cơ tác dụng phụ, kháng kháng sinh.

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Cảnh giác với bệnh cúm mùa ở trẻ em

VOV.VN - Thời tiết giao mùa, mưa nắng thất thường khiến các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ nhỏ có xu hướng gia tăng, trong đó có cúm mùa. Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, nhiều trẻ phải nhập viện điều trị với các triệu chứng sốt cao, mệt mỏi.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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