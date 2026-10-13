Trẻ mắc cúm khi nào cần sử dụng thuốc kháng virus Tamiflu?

Mẹ khóc, con khóc vì sốt cao không dứt

Bên trong phòng bệnh cấp cứu Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, tâm sự cùng phóng viên chị Nguyễn Thị Quyên (36 tuổi, công tác tại tỉnh Điện Biên) chia sẻ, đêm thứ sáu, bé gái 5 tháng tuổi bắt đầu sốt cao tới 40,5 độ C.

Dù đã được gia đình cho uống thuốc hạ sốt nhưng tình trạng sốt của bé vẫn kéo dài, không dứt. Đến sáng thứ bảy, gia đình đưa cháu đến một phòng khám tại Điện Biên nhưng chưa xác định được nguyên nhân gây sốt. Các bác sĩ đề nghị chuyển cháu đến bệnh viện tỉnh để tiếp tục thăm khám.

Chị Quyên luôn túc trực bên con trong những ngày con có tình trạng sốt cao liên tục không thuyên giảm.

Tại bệnh viện tỉnh Điện Biên, cháu bé được thực hiện các xét nghiệm nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, trong khi tình trạng sốt cao liên tục không thuyên giảm. Đến chiều chủ nhật, các bác sĩ yêu cầu chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Trung ương để được thăm khám và tìm nguyên nhân gây bệnh.

“Mình sốt ruột lắm. Mẹ khóc, con khóc vì cháu sốt kéo dài quá 40,5 độ không dứt. Mình rất sợ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu”, chị Quyên chia sẻ.

Ngay trong đêm chủ nhật, khi đến Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bé được các bác sĩ thăm khám, thực hiện các xét nghiệm. Theo chị Quyên, con gái chị được xác định mắc nhiễm khuẩn đường tiết niệu và cúm B. Khoảng 23h cùng ngày, các xét nghiệm đã hoàn tất, cháu được chuyển lên khoa và các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với bệnh tình.

“Cháu đã dứt sốt ngay trong đêm, hiện tại chơi nhiều hơn”, chị Quyên cho biết. Sau khi được điều trị, sức khỏe của cháu bé có chuyển biến tích cực, không còn sốt và bắt đầu hóng chuyện nhiều hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi.

Cúm mùa không chỉ là sốt, ho rồi tự khỏi

TS.BS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một trong những vấn đề đáng lo ngại là nhiều phụ huynh vẫn có thói quen tự theo dõi, điều trị cho con tại nhà khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe mà chưa được nhân viên y tế thăm khám, tư vấn.

Theo bác sĩ Hải, khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như sốt, cha mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế, kể cả các phòng khám tại tuyến cơ sở, để được thăm khám và định hướng chẩn đoán. Qua đó, bác sĩ có thể hướng dẫn phụ huynh nhận biết những dấu hiệu cảnh báo trẻ có nguy cơ chuyển nặng.

Bệnh cúm mùa có thể diễn biến phức tạp và gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não... nếu không được điều trị kịp thời.

Việc đưa trẻ đi khám sớm không đồng nghĩa với việc tất cả trường hợp đều phải nhập viện. Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, nhân viên y tế có thể hướng dẫn gia đình theo dõi, chăm sóc trẻ tại nhà, đồng thời nhận biết những biểu hiện cần đưa trẻ đến bệnh viện.

“Gia đình nên đưa trẻ đi khám sớm khi trẻ có biểu hiện của bệnh, khi đó, bác sĩ và nhân viên y tế sẽ phát hiện được các dấu hiệu để chẩn đoán bệnh, nhận biết tình trạng nặng. Nếu có dấu hiệu nặng, bác sĩ sẽ chỉ định nhập viện để theo dõi”, bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Đáng chú ý, theo bác sĩ Hải, nhiều phụ huynh vẫn nghĩ rằng cúm mùa là bệnh đơn giản, trẻ chỉ sốt, ho, chảy mũi rồi tự khỏi. Tuy nhiên, bệnh cúm mùa có thể diễn biến phức tạp và gây ra những biến chứng nguy hiểm. Trong đó, các biến chứng được bác sĩ đề cập gồm viêm phổi, viêm não, sốc nhiễm trùng và viêm cơ tim cấp. Bệnh cúm cũng có thể làm bùng phát trở lại những bệnh lý nền đã được điều trị ổn định trước đó, chẳng hạn như bệnh tim mạch hoặc hen phế quản.

Không phải trẻ mắc cúm nào cũng cần dùng Tamiflu

Liên quan đến việc sử dụng thuốc kháng virus trong điều trị cúm mùa, TS.BS Đỗ Thiện Hải cho biết, không phải tất cả bệnh nhân mắc cúm đều bắt buộc phải sử dụng thuốc kháng virus.

Theo bác sĩ, Tamiflu không có nghĩa là sau khi sử dụng thuốc, virus cúm sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể. Thực tế, sau quá trình điều trị, vẫn có thể phát hiện virus cúm trong họng người bệnh.

Bác sĩ Hải cho biết, việc sử dụng thuốc kháng virus nên được thực hiện sớm, trong vòng 48 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Đây cũng là một trong những lý do phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường, đặc biệt là sốt, để được chẩn đoán sớm.

Tuy nhiên, thuốc kháng virus không phải là chỉ định bắt buộc đối với mọi trường hợp mắc cúm, bởi thuốc có thể gây ra những tác dụng phụ nhất định. Theo bác sĩ, việc điều trị bằng thuốc kháng virus cần được cân nhắc đối với những bệnh nhân có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ diễn biến nặng, chẳng hạn như người mắc bệnh nền tim mạch, bệnh hô hấp, trẻ dưới 2 tuổi hoặc người trên 65 tuổi.

Bên cạnh đó, các biểu hiện như sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt hoặc một số chỉ số viêm tăng cao cũng là những yếu tố được bác sĩ xem xét trong quá trình đánh giá và chỉ định điều trị.

Đối với những trường hợp khác, không có khuyến cáo bắt buộc phải sử dụng thuốc kháng virus. Vì vậy, việc dùng Tamiflu cần có chỉ định chuyên môn, thay vì phụ huynh tự ý sử dụng khi trẻ có biểu hiện sốt, ho hoặc nghi mắc cúm.

Ngoài việc phát hiện và điều trị bệnh sớm, bác sĩ Hải cũng đề cập vai trò của vaccine trong phòng bệnh cúm mùa. Theo bác sĩ, các nghiên cứu về những chủng virus cúm lưu hành tại Việt Nam cho thấy có sự phù hợp với các chủng virus trong vaccine cúm. Việc tiêm vaccine phòng cúm có thể giúp giảm nguy cơ trẻ mắc bệnh. Trong một số trường hợp, nếu vẫn mắc cúm, trẻ có thể có biểu hiện bệnh nhẹ hơn.