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Chạy đua hoàn thành 4 trường nội trú biên giới Lào Cai trước thềm năm học mới

Thứ Năm, 09:39, 06/08/2026
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VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy một tháng trước lễ khai giảng năm học 2026-2027, Lào Cai đang huy động gần 1.700 kỹ sư, công nhân thi công xuyên ngày đêm để hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Các công trình dự kiến đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng 5/9.

 

Dù thời tiết tại A Mú Sung, Mường Khương, Pha Long và Y Tý mưa nhiều, địa hình hiểm trở, nhưng gần 1.700 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân vẫn bám công trường, tranh thủ từng giờ để đẩy nhanh tiến độ.

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Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã A Mú Sung đã hoàn thành khoảng 92% khối lượng (ảnh Mạnh Dũng).

Ông Đặng Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phúc Anh – đơn vị thi công tại công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã A Mú Sung cho biết, công trình này mang ý nghĩa rất là lớn, hệ thống chính trị đã đề ra thì không có lý gì không hoàn thành. Chúng tôi cũng quán triệt cho đội ngũ về giờ giấc, tiến độ nên ai cũng tăng tốc ngay từ đầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú tại xã A Mú Sung và xã Mường Khương đã hoàn thành khoảng 92% khối lượng; công trình tại xã Y Tý và xã Pha Long cũng đã đạt khoảng 82% khối lượng xây dựng.

Với mục tiêu tuyệt đối không để chậm tiến độ, ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tiến độ theo ngày; đồng thời, quá trình triển khai phải gắn với phương án tổ chức thi công phù hợp, khoa học, hiệu quả, huy động tối đa các nguồn lực.

"Quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, trong 24/24 giờ. Hoàn thành các hạng mục theo đúng thời hạn, bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng theo quy định và hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Lưu ý hoàn thành đồng bộ các công trình phụ trợ như là nhà ăn, khu nội trú, điện và nước sạch.", ông Dương Quốc Huy nhấn mạnh.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng đang được triển khai đồng bộ. Hơn 4.100 học sinh đã hoàn thành thủ tục tuyển sinh; gần 280 cán bộ, giáo viên và nhân viên được bố trí về các trường. Các phương án tổ chức bếp ăn, chăm sóc sức khỏe, quản lý học sinh nội trú và bảo đảm an ninh trường học cũng đã sẵn sàng.

Theo kế hoạch, lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 sẽ được tổ chức đồng thời với lễ khánh thành bốn trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Chỉ ít tuần nữa thôi, nơi hôm nay còn rộn tiếng máy thi công sẽ đón những bước chân đầu tiên của học sinh vào lớp học mới.

Những ngôi trường được xây dựng nơi biên cương không chỉ mang đến điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng cao và vùng thuận lợi, tạo nền tảng để phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc trên tuyến biên giới của Tổ quốc.

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Thanh Hóa khởi công 4 trường nội trú liên cấp: Gieo mầm tri thức nơi biên cương

VOV.VN - Sáng 9/11, hòa cùng không khí sôi nổi trong cả nước, Thanh Hóa đồng loạt khởi công 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới Yên Khương, Tam Lư, Tam Thanh và Na Mèo. Những công trình mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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