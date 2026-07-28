Quảng Ninh tăng tốc hoàn thành trường nội trú biên giới trước 30/8

Tại thôn Nà Phạ, xã Bình Liêu, công trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu vào giai đoạn nước rút. Dự án rộng hơn 3 ha, tổng mức đầu tư 39,5 tỷ đồng, đáp ứng 28 lớp với khoảng 664 học sinh.

Đến cuối tháng 7, tổng khối lượng thi công đạt khoảng 75% giá trị hợp đồng xây lắp, bao gồm Nhà học bộ môn và thư viện 2 tầng với 12 phòng chức năng, Khu nội trú 3 tầng, Hạ tầng ngoài nhà… Giá trị giải ngân trên 25 tỷ đồng, tương đương gần 84% kế hoạch vốn giao.

Dự án trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng

Để đảm bảo tiến độ khối lượng công việc đề ra do ảnh hưởng của mưa kéo dài, chủ đầu tư đang dồn nhân lực và thiết bị cho các hạng mục còn lại.

Ông Tô Đình Hiệu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Bình Liêu cho biết: "Đơn vị đang yêu cầu nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, duy trì khoảng 80 lao động tăng ca buổi tối. Các phần xây dựng hoàn thiện và lắp đặt điện nước, phòng cháy chữa cháy được triển khai song song. Đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh các hạng mục ngoài trời. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với quy trình tuân thủ kỹ thuật, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng từng hạng mục".

Ngôi trường tại Bình Liêu là một trong 6 công trình trường học mà tỉnh Quảng Ninh đầu tư tại các xã biên giới, khởi công đồng loạt từ tháng 11/2025 với tổng mức đầu tư trên 337 tỷ đồng. Trong đó có 5 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã Bình Liêu, Đồng Tâm, Hoành Mô, Quảng Sơn, Quảng Đức và Trường Tiểu học và THCS Hải Sơn (xã Hải Sơn). Riêng trường tại xã Hải Sơn không tổ chức nội trú mà xây dựng theo mô hình trường phổ thông thông thường có khu bán trú, phù hợp với điều kiện đi lại, quy mô học sinh và chính sách đặc thù của tỉnh.

Các trường mới tại khu vực biên giới giúp gần 5.500 học sinh có môi trường học tập mới.

Khi hoàn thành, cả 6 trường đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 4.462 học sinh, trong đó 1.136 học sinh nội trú và 3.326 học sinh bán trú, với hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, ký túc xá, nhà ăn và khu thể thao. Hiện các đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng: xây trát, lắp đặt điện nước, sân đường nội bộ... Yêu cầu của tỉnh Quảng Ninh là toàn bộ công trình phải xong trước ngày 30/8/2026 để kịp đưa vào sử dụng ngay từ năm học 2026-2027. Song song với tiến độ, tỉnh yêu cầu chất lượng công trình phải được kiểm soát chặt, nghiệm thu từng hạng mục theo đúng quy trình kỹ thuật.

Những công trình này đi vào hoạt động sẽ là nền tảng để thu hẹp khoảng cách giữa vùng biên giới và khu vực trung tâm, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học và giữ chân đội ngũ giáo viên gắn bó lâu dài với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo địa phương liên tục kiểm tra đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Chị Nông Thị Hà đang chờ ngày con được vào học tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu từ năm học tới cho biết: "Gia đình tôi rất neo người, thường xuyên bận công việc, cũng không có điều kiện đưa đón con đi học hàng ngày. Con được trường nội trú thì gia đình sẽ rất yên tâm. Nhà trường có đầy đủ điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt, thầy cô quan tâm chăm sóc chu đáo cho các con. Chúng tôi rất mong chờ con được học tập trong môi trường tốt, phát triển toàn diện."