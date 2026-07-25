Cháy lớn kho hàng rộng hơn 1.000m² ở TPHCM, khói đen bao trùm khu dân cư

Tối 25/7, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy dãy kho cho thuê rộng hơn 1.000m² trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng).

Kho hàng ở TPHCM cháy lớn với cột khói bốc cao. Ảnh: HC

Phát hiện khói lửa bốc lên, nhân viên lập tức hô hoán và dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bao bì, thùng giấy, pallet gỗ và nhựa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen đặc, bốc cao hàng chục mét.

Một người dân cho biết kho hàng này thường xuyên đóng gói nước yến lon và chứa hàng đông lạnh. Khi phát hiện cháy, nhiều người đến hỗ trợ dập lửa nhưng đành bất lực trước sức nóng và lượng khói quá lớn. Một số chủ ô tô đậu gần hiện trường phải vội vã lái xe đi nơi khác để tránh cháy lan.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đã điều động 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau hơn 1 giờ 15 phút nỗ lực triển khai công tác chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Qua thống kê ban đầu, vụ cháy thiêu rụi khoảng 350/1.052m² diện tích dãy kho, làm đổ sập một phần mái tôn và hư hỏng nhiều tài sản bên trong (chủ yếu là bao bì, giấy, pallet gỗ và nhựa).

May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn khoảng 702m² nhà xưởng cùng các hộ dân lân cận.