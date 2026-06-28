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Cháy cột điện gần chân cầu ở An Giang, giao thông ùn ứ cục bộ giờ cao điểm

Chủ Nhật, 21:03, 28/06/2026
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VOV.VN - Vụ cháy cột điện khiến nhiều tia lửa và khói bốc cao, trong khi các mảng vật liệu cháy rơi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Vào khoảng 17h45’ chiều nay (28/6), một vụ cháy xảy ra tại cột điện gần chân cầu Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang khiến nhiều người dân và người tham gia giao thông hoảng hốt.

chay cot dien gan chan cau o an giang, giao thong un u cuc bo gio cao diem hinh anh 1
Vụ cháy xảy ra ở gần cầu Trần Phú

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát trên thân cột điện và lan lên hệ thống dây điện phía trên. Nhiều tia lửa và khói bốc cao, trong khi các mảng vật liệu cháy rơi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Người dân nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng và chủ động giữ khoảng cách an toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc đúng vào giờ tan tầm nên lượng phương tiện lưu thông qua cầu Trần Phú rất đông, gây ùn ứ cục bộ ở cả hai chiều. Nhiều người hiếu kỳ dừng xe theo dõi khiến tình trạng giao thông càng thêm khó khăn.

chay cot dien gan chan cau o an giang, giao thong un u cuc bo gio cao diem hinh anh 2
Vụ cháy khiến giao thông ùn ứ cục bộ giờ cao điểm

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khoanh vùng nguy hiểm và phối hợp xử lý sự cố. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo không tụ tập gần khu vực xảy ra sự cố điện và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Trần Thị Hiếu/VOV-ĐBSCL
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