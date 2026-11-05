Cháy lớn tại điểm học tạm của trường THCS Kim Liên

Theo thông tin từ phóng viên tại hiện trường, khói bốc lên mù mịt tại dãy nhà học tạm lợp tôn của trường. Ngay sau khi đám cháy bùng phát, tất cả các học sinh đã được sơ tán sang các sân trường lân cận và khu vực xa điểm xảy ra hoả hoạn.

Hàng chục xe chữa cháy được huy động tới hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động hơn 10 xe chữa cháy đến hiện trường và khẩn trương triển khai dập lửa, khống chế đám cháy.

Theo thông tin từ phụ huynh, ngay sau khi xảy ra cháy, nhà trường đã có thông báo khẩn gửi cha mẹ học sinh, theo đó, để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên chủ nhiệm liên hệ cha mẹ học sinh khối 8, 9 đến trường đón học sinh về. Khối 6 và khối 7, học sinh nghỉ học ngày hôm nay (5/11).

Học sinh khẩn trương được sơ tán sang sân trường bên cạnh và các khu vực cách xa vụ hỏa hoạn.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp dập lửa và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.