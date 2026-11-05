Cháy tại công ty thủ công mỹ nghệ ở Quang Thiện, Ninh Bình

Thông tin về sự việc, lãnh đạo xã Quang Thiện cho biết, đám cháy xuất hiện vào khoảng hơn 7h sáng cùng ngày tại Công ty thủ công mỹ nghệ Nam Sơn, đóng trên địa bàn thôn Nam Biên.

Vụ cháy xảy ra vào sáng 4/11, tại cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ trên địa bàn xã Quang Thiện.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng Công an xã đã phối hợp với Tổ Phòng cháy, chữa cháy khu vực Kim Sơn khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy. Các lực lượng đã phối hợp triển khai dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Khoảng 9h30 đến 10h đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, Công ty thủ công mỹ nghệ Nam Sơn do anh Trần Văn Khải (SN 1988, trú tại thôn Đồng Hướng, xã Quang Thiện) làm chủ. Cơ sở có diện tích khoảng 250m2, trong đó diện tích bị cháy khoảng 150m2. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện.

Vụ cháy làm hư hỏng đồ phế liệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mái tôn và phần tôn che tường nhà xưởng. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy tại Công ty thủ công mỹ nghệ Nam Sơn, xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại về tài sản chưa được xác định. Các thông tin liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, làm rõ.