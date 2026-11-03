Cháy nhà ở Lâm Đồng, người đàn ông tử vong

Sau khi khống chế đám cháy tại một căn nhà ở xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng phát hiện chủ nhà đã tử vong, toàn bộ vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Vụ cháy xảy ra khoảng 16h30 ngày 2/11, tại căn nhà của ông L.H.H. (47 tuổi, trú thôn 4, xã Hòa Bắc). Phát hiện ngọn lửa bùng lên từ căn nhà, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự xã Hòa Bắc phối hợp với lực lượng Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 18 (Công an tỉnh Lâm Đồng) nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chủ nhà là ông H. đã tử vong, toàn bộ vật dụng trong căn nhà bị lửa thiêu rụi. Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.