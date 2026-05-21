Cháy lớn tại khu tập thể cũ Nguyễn Công Trứ, khói đen bốc cao hàng chục mét

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h10 cùng ngày, lửa bùng phát tại căn hộ nằm trên tầng 4 dãy B1 khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Ban đầu đám cháy chỉ âm ỉ nhưng sau đó nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói cao hàng chục mét có thể nhìn thấy từ xa.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh cắt từ clip)

Khói dày đặc tràn vào hành lang và các căn hộ xung quanh khiến nhiều người dân hốt hoảng di chuyển xuống khu vực an toàn. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn hộ không có người.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để khống chế hỏa hoạn.

Do căn hộ nằm trên tầng cao và bị quây kín bằng “chuồng cọp” khung sắt, công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải trèo cây, đứng trên mái các ki-ốt phía dưới để dùng kìm chuyên dụng cắt lớp rào sắt, tạo đường đưa vòi phun nước tiếp cận từ bên ngoài. Song song với đó, một tổ công tác khác kéo vòi nước theo cầu thang bộ, phá cửa căn hộ để dập lửa từ bên trong.

Nhiều đồ đạc bên trong căn hộ tập thể bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Tiến Thành)

Sau khoảng 45 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản và đồ đạc bên trong căn hộ đã bị thiêu rụi.

Khu tập thể Nguyễn Công Trứ được xây dựng từ những năm 1960, là một trong những khu tập thể cũ lâu đời tại Hà Nội với gần 700 hộ dân sinh sống. Sau nhiều năm xuống cấp, nhiều căn hộ tại đây đã được cơi nới thêm diện tích sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.