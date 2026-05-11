Phát hiện một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán Volume Club ở Hà Nội

Thứ Hai, 17:34, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình cứu nạn cứu hộ và phòng cháy chứa cháy tại quán Volume Club ở phường Từ Liêm (TP Hà Nội) lực lượng chức năng phát hiện một thi thể bên trong quán.

Trước đó, vào khoảng 10h20 ngày 11/5, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán Volume Club khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, người dân khu vực phát hiện khói bốc ra từ bên trong quán. Ít phút sau, nhiều người bên trong tri hô có cháy, khói nhanh chóng bao trùm tòa nhà kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra liên tiếp.

phat hien mot nan nhan tu vong trong vu chay quan volume club o ha noi hinh anh 1
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: FAS Angel - Hỗ Trợ Sơ Cứu)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ công tác chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong quán tại địa chỉ số 10 Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

phat hien mot nan nhan tu vong trong vu chay quan volume club o ha noi hinh anh 2
Nơi xảy ra vụ việc

Ghi nhận ban đầu cho thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lan rộng ra khu vực lân cận. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Đến trưa cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Volume Club cháy quán Volume Club cháy quán karaoke cháy nổ quán karaoke hoạt động trá hình cháy ở làng Phú Mỹ Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội cứu nạn cứu hộ cháy tại phường Từ Liêm khói đen bốc cao
Căng mình dập lửa suốt nhiều giờ ở quán Volume Club, nhiều chiến sĩ PCCC kiệt sức

Vụ cháy ở Phú Mỹ, Hà Nội: Quán Volume Club kinh doanh gì?

Cháy dữ dội tại quán Volume Club ở Phú Mỹ, Hà Nội

