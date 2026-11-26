Khoảng 10h49 ngày 26/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Bắc Ninh nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà xưởng của Công ty TNHH Nhật Linh - Lioa Bắc Ninh, thuộc Cụm công nghiệp Thanh Khương, phường Trí Quả.

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 1 xe chỉ huy, 9 xe chữa cháy cùng 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc 5 đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình, Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Nam Sông Đuống, Tiên Sơn và Lương Tài đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

UBND phường, Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường Trí Quả và Điện lực Thuận Thành cũng kịp thời phối hợp, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn điện và hỗ trợ lực lượng chữa cháy.

Đến khoảng 12h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến 13h20, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm tại khu vực xảy ra cháy, bước đầu chưa phát hiện người mắc kẹt bên trong.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường, rà soát và tìm kiếm để bảo đảm không còn người mắc kẹt. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, xác minh, làm rõ.