Chiều 25/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 15, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai đã kịp thời xử lý vụ cháy xe tải xảy ra trên tuyến đường huyết mạch ĐT.741.

Lực lượng chữa cháy có mặt dập tắt đám cháy (ảnh: PCCC)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h40 ngày 25/11, tài xế Đ.T.H. điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 60C-705.18 lưu thông trên đường ĐT741, theo hướng từ phường Đồng Xoài (TP Đồng Nai) đi TP.HCM. Khi đang di chuyển đến đoạn qua phường Đồng Phú, phương tiện bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật và bốc cháy.

Lúc này, tài xế đã nhanh chóng tấp xe vào lề và hô hoán người dân xung quanh. Do gặp gió cùng các vật liệu dễ cháy trên xe, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm và thiêu rụi phần đầu cabin cùng nhiều bộ phận khác của phương tiện.

Lực lượng chức năng trèo lên cabin xe để phun nước dập lửa (ảnh: PCCC)

Ngay khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 15 đã lập tức điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Các chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình phun nước làm mát, cô lập đám cháy, ngăn chặn nguy cơ lửa bùng phát trở lại và bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực.

Nhờ xử lý kịp thời, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa, ngăn không cho cháy lan sang thùng hàng, qua đó cứu được toàn bộ phần tài sản phía sau xe tải đang vận chuyển.

Vụ hỏa hoạn khiến phần cabin xe tải hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.