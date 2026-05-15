Cháy nhà dân lúc rạng sáng tại Hà Nội, một người tử vong

Lúc 1h40 ngày 15/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo vụ cháy nhà dân tại địa chỉ xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23, 29 cùng 3 xe chữa cháy và hơn 18 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn.

Đồng thời, Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cùng ca trực trung tâm huy động 22 xe chỉ huy đến trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ.

Ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với quy mô 2 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 120m². Ngọn lửa được xác định bùng phát từ tầng lửng với diện tích khoảng 20m². Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn, bên trong ngôi nhà còn người mắc kẹt.

Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời lực lượng chữa cháy triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Đến khoảng hơn 2h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ hoả hoạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện nay, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành đang trong đợt nắng nóng, có nơi nhiệt độ vượt 38°C, độ ẩm thấp, khiến nguy cơ cháy, nổ gia tăng. Cục Cảnh sát PCCC& CNCH khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống điện và thiết bị PCCC; quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện, nhất là trong thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, đảm bảo lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, chữa cháy và duy trì lực lượng PCCC cơ sở thường trực để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.