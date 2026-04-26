Cháy nhà trong đêm ở Lai Châu, 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

Chủ Nhật, 15:44, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ cháy nhà xảy ra rạng sáng 26/4 tại xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu khiến 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

Rạng sáng nay (26/4), một vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra tại bản Pá Đởn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến 3 trẻ nhỏ tử vong.

chay nha trong dem o lai chau, 3 tre nho tu vong thuong tam hinh anh 1
Hiện trường vụ cháy chỉ còn đống tro tàn

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng tại gia đình ông Pàn Văn Lở. Ngọn lửa được xác định bùng phát từ khu vực bếp, sau đó lan nhanh lên toàn bộ căn nhà sàn và ảnh hưởng sang một phòng học của điểm trường tiểu học gần đó.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng ông Lở đi làm công nhân thủy điện và ở lại lán công trình, trong nhà chỉ có 3 con nhỏ. Khi phát hiện cháy, người dân trong bản đã khẩn trương đến ứng cứu.

Tuy nhiên, do các cháu chốt cửa từ bên trong khi ngủ, nhà sàn bắt lửa nhanh, cùng với hệ thống điện bị chập khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nên việc tiếp cận cứu nạn không thành.

chay nha trong dem o lai chau, 3 tre nho tu vong thuong tam hinh anh 2
Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ khắc phục hậu quả

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 cháu đã tử vong. Ba nạn nhân gồm: Pàn Thị Dài, sinh năm 2012; Pàn Thị Tuyết, sinh năm 2014; và Pàn Văn Vinh, sinh năm 2019, cả 3 nạn nhân đều là con của ông Pàn Văn Lở và bà Lò Thị Nguyệt.

Ông Đinh Quang Hiếu, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an và viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm và đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: Lai Châu cháy nhà hỏa hoạn trẻ nhỏ tử vong xã Lê Lợi tai nạn thương tâm cứu nạn cứu hộ điều tra nguyên nhân tin nóng địa phương bản Pá Đởn
Cháy nhà ở Đà Lạt
Cháy nhà ở Đà Lạt

VOV.VN - Vụ cháy xảy ra lúc gần 9h sáng 19/4 tại một nhà dân sau đó lan sang những căn nhà bên cạnh ở đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cháy nhà kho công ty sản xuất ghế sofa sát vách cây xăng ở TP.HCM
Cháy nhà kho công ty sản xuất ghế sofa sát vách cây xăng ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 18/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy tại kho chứa hàng của công ty sản xuất ghế sofa trên địa bàn phường Tân Hiệp (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Cháy nhà 4 tầng trong ngõ sâu tại Ba Đình, một người được cứu kịp thời
Cháy nhà 4 tầng trong ngõ sâu tại Ba Đình, một người được cứu kịp thời

VOV.VN - Sáng 17/4, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại khu vực quận Ba Đình (Hà Nội) đã nhanh chóng được lực lượng chức năng khống chế, kịp thời cứu người mắc kẹt và ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

