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Cháy nhà dân ở TP.HCM, 2 người phụ nữ tử vong, 2 người tiên lượng xấu

Thứ Năm, 10:16, 17/09/2026
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VOV.VN-Sáng 17/9, lực lượng chức năng phường Chợ Lớn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Vào lúc hơn 1h sáng cùng ngày, đám cháy bất ngờ bốc lên tại căn nhà số trong một con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, Quận 5 cũ, TP.HCM. Ngửi thấy mùi khét, nhiều người dân sống xung quanh đang ngủ bừng tỉnh dậy lập tức hô hoán, cầm bình chữa cháy, dụng cụ tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành tìm cách dập lửa, đồng thời gọi điện trình báo công an.

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Hiện trường vụ cháy vẫn đang bị phong tỏa

Nhận được tin báo, Công an phường nhanh chóng bố trí lực lượng gồm: 20 cán bộ chiến sĩ, và 15 an ninh cơ sở xuống hiện trường, đồng thời báo cho Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 5 – Công an TP.HCM tiến hành thực hiện công tác chữa cháy và cứu người bị nạn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.HCM lập tức huy động 7 xe chữa cháy cùng 44 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng với Công an phường triển khai công tác chữa cháy và cứu người mắc kẹt bên trong.

Khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã phá tường vào trong cứu thoát thành công 5 người mắc kẹt phía bên trong. Đến nay, chỉ có một người đã tạm thời hồi phục và tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Trưng Vương. Còn 2 người vẫn đang thở oxy phỏng toàn thân và 2 người thở máy tiên lượng xấu, đều đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong căn nhà bị cháy có 7 người sinh sống. Hai người bị tử vong trong căn nhà là một cụ bà 95 tuổi và một người phụ nữ 33 tuổi.

chay nha dan o tp.hcm, 2 nguoi phu nu tu vong, 2 nguoi tien luong xau hinh anh 2
Lực lượng chức năng phá tường cứu nạn nhân bị mắc kẹt

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Chợ Lớn (TPHCM) làm 2 người tử vong và 5 người bị thương, ông Nguyễn Xuân Trung-Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn – cho biết địa phương đang tập trung tối đa nguồn lực để khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp hỗ trợ nạn nhân.

Theo ông Nguyễn Xuân Trung, ngay khi vụ cháy bùng phát, các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 2h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Các nạn nhân bị thương lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Xác nhận thông tin có 2 trường hợp tử vong và 5 người bị thương trong sự cố này, Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn cho biết chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai công tác thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân cũng như gia đình bị ảnh hưởng để sớm ổn định tình hình.

 

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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