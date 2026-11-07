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Cháy nhà dân tại xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên

Thứ Bảy, 17:49, 07/11/2026
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VOV.VN - Chiều 7/11, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở thôn Nà Pò, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên.

Khoảng hơn 15h ngày 7/11, người dân thôn Bản Pò, xã Na Rì, Thái Nguyên phát hiện khói, lửa bốc lên từ nhà ông H.M.T. Ngay sau đó, người dân trong khu vực đã hô hoán, huy động lực lượng tại chỗ cùng tham gia chữa cháy.

chay nha dan tai xa na ri, tinh thai nguyen hinh anh 1
Ngọn lửa bốc cao từ ngôi nhà 
chay nha dan tai xa na ri, tinh thai nguyen hinh anh 2
Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà

Lực lượng chức năng địa phương cũng nhanh chóng có mặt, phối hợp với người dân triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn đám cháy lan sang các khu vực xung quanh.

 

Đến thời điểm hiện tại, bước đầu vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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