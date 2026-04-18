中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy nhà kho công ty sản xuất ghế sofa sát vách cây xăng ở TP.HCM

Thứ Bảy, 21:11, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 18/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy tại kho chứa hàng của công ty sản xuất ghế sofa trên địa bàn phường Tân Hiệp (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại nhà xưởng nằm trên đường Tân Hiệp 17. Chỉ trong ít phút, đám cháy đã bao trùm khu vực, cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét.

chay nha kho cong ty san xuat ghe sofa sat vach cay xang o tp.hcm hinh anh 1
Ngọn lửa bùng phát dữ dội

Phát hiện sự việc, người dân và lực lượng bảo vệ tại chỗ đã nỗ lực dùng bình chữa cháy mini và vòi nước để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, vải, da... ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát mạnh mẽ, vượt ngoài tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ.

Đáng chú ý, khu vực nhà xưởng này nằm ngay phía sau một cây xăng và sát khu dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan rất cao, đe dọa an toàn của các hộ dân lân cận.

chay nha kho cong ty san xuat ghe sofa sat vach cay xang o tp.hcm hinh anh 2
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường 

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ  Khu vực 32 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều mũi để tiếp cận tiêu điểm lửa, đồng thời triển khai phương án khoanh vùng, ngăn không cho hỏa hoạn lan sang cây xăng và nhà dân.

Đến khoảng 19h30 đám cháy cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng đang tiếp tục phun nước ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Được biết, nhà kho này rộng khoảng 750m2. Tại hiện trường, nhà kho cháy, đổ sập một phần.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: cháy kho chứa hàng công ty sản xuất ghế sofa Tân Uyên TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cháy kèm tiếng nổ lớn tại công ty sản xuất sơn ở TP.HCM
VOV.VN - Tối 9/4, lực lượng chữa cháy Công an TP.HCM đang nỗ lực khống chế đám cháy xảy ra tại một công ty sản xuất sơn trên địa bàn xã Long Nguyên, TP.HCM (trước thuộc xã An Điền, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM
VOV.VN - Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH H.T.K (phường Chánh Hiệp, TP.HCM - trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do bên trong chứa nhiều hóa chất, đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Cháy kho hàng công ty sản xuất cà phê tại Đà Lạt
VOV.VN - Chiều 28/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực kho chứa hàng hóa của một công ty sản xuất cà phê, trà ở khu vực Cầu Đất, phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khiến nhiều hàng hóa, máy móc bị thiêu rụi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục