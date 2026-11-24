Ngày 24/11, lãnh đạo phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong.

Địa điểm xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4h ngày 24/11, đám cháy bùng phát tại ngôi nhà số 307 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bà T.T.T.H (SN 1971) ở nhà một mình, không kịp thoát ra ngoài và tử vong. Được biết, bà H sống một mình tại căn nhà này, đồng thời mở quán bún bò Huế để mưu sinh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an phường Thành Sen cùng các lực lượng chức năng và người dân đã khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến bà H. tử vong, nhiều vật dụng trong quán bị thiêu rụi.

Công an phường Thành Sen phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.