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Cảnh sát phá cửa cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy lúc rạng sáng

Thứ Tư, 11:16, 21/10/2026
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VOV.VN - Ngôi nhà bị cháy ở Hà Nội cao 5 tầng, trước đó 10 người đã tự thoát nạn, cảnh sát phá cửa đưa 3 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế.

 

Vào lúc 4h15 ngày 21/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại 23 ngõ 132 Hoa Bằng, phường Yên Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Công an thành phố điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2, 11, cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

canh sat pha cua cuu 3 nguoi mac ket trong ngoi nha bi chay luc rang sang hinh anh 1
Cảnh sát đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy cao 5 tầng; khu vực cháy xuất phát tại tầng 1, chất cháy chủ yếu là đồ gia dụng, tốc độ cháy lan nhanh, tạo ra nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

Qua xác minh, trước đó đã có 10 người tự thoát nạn được ra bên ngoài.

canh sat pha cua cuu 3 nguoi mac ket trong ngoi nha bi chay luc rang sang hinh anh 2
Hiện trường vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương phá cửa, tiếp cận và đưa 3 người bị kẹt trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Đồng thời, cảnh sát triển khai đội hình chữa cháy, tiếp tục tìm kiếm, rà soát người bị nạn tại các tầng phía trên. Đến 4h30 cùng ngày, đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

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Chìm tàu cá khi đang vào bờ, trên tàu có 4 ngư dân

VOV.VN - Sáng nay (21/10), 1 tàu cá của ngư dân xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) khi đang trên đường vào cửa Roòn thì bị mắc cạn rồi chìm. 4 thuyền viên trên tàu đã tự bơi vào bờ an toàn.

Minh Tuệ/VTC News
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