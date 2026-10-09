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Cháy nhà dân trong hẻm ở TP.HCM khiến một bà cụ tử vong

Thứ Sáu, 14:49, 09/10/2026
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VOV.VN - Trưa nay (9/10), Công an phường Khánh Hội vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trong hẻm 232 đường Đoàn Văn Bơ khiến 1 cụ bà 81 tuổi tử vong và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 1h sáng cùng ngày, khói lửa bùng lên tại tầng trệt căn nhà một trệt, một lầu trong hẻm 232 đường Đoàn Văn Bơ (phường Khánh Hội, Quận 4 cũ, TP.HCM).

Phát hiện đám cháy giữa đêm, nhiều người tỉnh dậy, hô hoán và thoát sang nhà hàng xóm qua ban công. Trong quá trình chạy thoát, một thành viên trong gia đình là cụ bà 81 tuổi tên N.T.T được người thân di chuyển từ tầng trệt lên cầu thang để sang sân thượng thoát hiểm bằng thang thì bị trượt té, tử vong sau đó.

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Căn nhà bị cháy (Ảnh: Hoàng Minh)

Nhận được tin báo, người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương lao vào căn nhà bị cháy để phá cửa đưa 2 xe máy ra ngoài và dùng bình chữa cháy dập lửa. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cũng đã nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường trong đêm để phục vụ công tác cứu hỏa. Một lúc sau, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy làm khoảng 3 xe máy, xe điện cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

 Một thành viên gia đình cho biết, chiếc xe điện bị cháy mới mua được vài tháng để làm phương tiện đi lại, đang còn trong thời hạn bảo hành.  Ban đầu, lửa xuất phát từ một xe điện đang cắm sạc qua đêm rồi lan sang các phương tiện lân cận.  Lúc đó, mọi người trong gia đình đang ngủ nên phát hiện trễ, không kịp phản ứng từ sớm. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, thiệt hại vụ cháy.

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Cháy cửa hàng ở TP.HCM lan sang nhà dân

VOV.VN - Rạng sáng 7/10, cửa hàng xe máy trên địa bàn phường Bình Tân (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội vào lúc rạng sáng khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Nhiều tài sản bị thiệt hại, ngọn lửa lan sang 2 nhà dân kế bên.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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