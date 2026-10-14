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Cháy nhà kho sản xuất nước mắm trong khu công nghiệp ở Cà Mau

Thứ Tư, 14:38, 14/10/2026
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VOV.VN - Vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại nhà kho của Công ty TNHH MTV Sản xuất - Xuất khẩu Thương mại Đại Phát (Khu công nghiệp Hòa Trung, tỉnh Cà Mau) vào sáng 14/10. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án dập lửa và dập tắt hoàn toàn sau đó.

 

Trưa 14/10, lãnh đạo UBND xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) xác nhận, một vụ cháy vừa xảy ra trên địa bàn, địa điểm ghi nhận tại công ty sản xuất nước mắm trong Khu công nghiệp Hòa Trung.

chay nha kho san xuat nuoc mam trong khu cong nghiep o ca mau hinh anh 1
Ngọn lửa bốc lên nghi ngút ở kho sản xuất nước mắm.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 9h50 cùng ngày khi ngọn lửa đột ngột bùng lên từ phía nhà kho của Công ty TNHH MTV Sản xuất - Xuất khẩu Thương mại Đại Phát. Đám cháy nhanh chóng bốc lên dữ dội, kéo theo cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã lập tức điều động 1 canô chữa cháy đường thủy cùng 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường.

chay nha kho san xuat nuoc mam trong khu cong nghiep o ca mau hinh anh 2
Phầm mái nhà kho là hệ thống điện mặt trời bị lửa thiêu rụi.

Nơi xảy ra sự cố là nhà kho có diện tích hơn 200m2, bên trong chứa nhiều bồn chứa và vật tư chuyên dụng sản xuất nước mắm. Công tác tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn do phần mái của nhà kho có lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Mặc dù vậy, vị trí kho nằm độc lập, cách xa các doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp nên không xảy ra cháy lan.

chay nha kho san xuat nuoc mam trong khu cong nghiep o ca mau hinh anh 3
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Đến khoảng 10h40 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn, đồng thời tiến hành thống kê chi tiết mức độ thiệt hại về tài sản.

chay-nha-dan.jpg

Cháy nhà dân trong hẻm ở TP.HCM khiến một bà cụ tử vong

VOV.VN - Trưa nay (9/10), Công an phường Khánh Hội vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trong hẻm 232 đường Đoàn Văn Bơ khiến 1 cụ bà 81 tuổi tử vong và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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