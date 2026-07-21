Cháy nhà ở Quảng Trị, một phụ nữ tử vong

Khoảng 15h10 ngày 20/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà cấp 4 của anh Nguyễn Thanh Hậu, ở thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong. Vụ hỏa hoạn làm chị Lê Thị Thúy, sinh năm 1977, vợ anh Hậu tử vong. Theo người dân địa phương, chị Thúy có tiền sử bệnh lý về thần kinh.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an đến hiện trường

Lực lượng Công an và các đơn vị chức năng đến chữa cháy, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, chị Thúy ở nhà một mình, chồng chị đang vào bệnh viện chăm sóc người thân bị ốm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.