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Đà Nẵng thành lập 10 phường mới

Thứ Hai, 19:35, 29/06/2026
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VOV.VN - Chiều 29/6, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI đã thông qua 24 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới trên cơ sở nguyên trạng 10 xã, tạo nền tảng thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.


Điểm nhấn của kỳ họp này là việc HĐND thành phố Đà Nẵng biểu quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới gồm: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Chiên Đàn, Núi Thành, Tam Anh, Nam Phước và Thăng Bình trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng các xã cùng tên. Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc thành lập các phường được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, trên cơ sở các địa phương cơ bản đáp ứng tiêu chí về dân số, hạ tầng, cơ cấu sử dụng đất và phát triển đô thị. Trước đó, việc lấy ý kiến cử tri tại 10 xã đạt tỷ lệ đồng thuận 99,48%. Sau khi HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

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Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI

Tại Kỳ họp này cũng thông qua nhiều chính sách liên quan sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố; chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; các nghị quyết về ngân sách, đất đai, hạ tầng, giáo dục, an sinh xã hội, văn hóa, thể thao... nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý sau khi thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

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Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết

Bên cạnh đó, HĐND thành phố Đà Nẵng phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2025; yêu cầu UBND thành phố tiếp tục xử lý các tồn tại về giải ngân đầu tư công, các khoản chuyển nguồn và thực hiện đầy đủ các kết luận của Kiểm toán Nhà nước để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách.

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Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu Bế mạc Kỳ họp

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc ban hành các nghị quyết lần này không chỉ nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy mà còn góp phần củng cố nền tảng quản trị ở cơ sở, đưa chính quyền đến gần dân, sát dân và nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân. Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố cùng các sở, ngành khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; việc chuẩn bị kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính - ngân sách phải có trọng tâm, tránh dàn trải, để đầu tư công thực sự đóng vai trò dẫn dắt, tạo động lực phát triển.

“Đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng Nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục theo dõi việc triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, không để xảy ra tình trạng nghị quyết được ban hành nhưng chậm triển khai thực hiện; đồng thời, đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND chủ động nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, tăng cường khảo sát, giám sát, tiếp xúc, lắng nghe cử tri, chuẩn bị ý kiến thảo luận, chất vấn có chất lượng”, ông Dũng nói.

Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm một số mô hình phòng tránh, cứu hộ và cứu trợ thiên tai dựa vào cộng đồng.JPG

Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cộng đồng chủ động phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Sáng nay (29/6), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm một số mô hình phòng tránh, cứu hộ và cứu trợ thiên tai dựa vào cộng đồng". Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và kết nối trực tuyến đến 93 xã, phường.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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