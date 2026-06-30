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Đà Nẵng bổ sung hơn 3.300 hợp đồng lao động cho các trường công trước năm học mới

Thứ Ba, 11:20, 30/06/2026
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VOV.VN - HĐND thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết về việc bổ sung 3.319 hợp đồng lao động cho các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2026-2027 nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy trước áp lực quy mô học sinh tiếp tục tăng mạnh. HĐND thành phố cũng thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội, văn hóa quan trọng.

 

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết quy định số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố trong năm học 2026-2027. HĐND thành phố thống nhất bổ sung 3.319 hợp đồng lao động, trong đó các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được bổ sung 531 hợp đồng, các đơn vị trực thuộc UBND các xã, phường được bổ sung 2.788 hợp đồng.

Năm học 2026-2027, quy mô học sinh và lớp học trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng. Trong đó, các trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tăng 9.241 học sinh, tương ứng 139 lớp; các trường công lập trực thuộc UBND các xã, phường tăng 8.798 học sinh, tương ứng 379 lớp so với năm học trước. Trong khi đó, số lượng người làm việc được giao tại các cơ sở giáo dục công lập hiện chưa đáp ứng định mức, dẫn đến thiếu nhân lực ở nhiều vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ sung hợp đồng lao động là cần thiết nhằm bảo đảm đủ nhân lực phục vụ công tác dạy và học, duy trì chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học mới. 

Da nang bo sung hon 3.300 hop dong lao dong cho cac truong cong truoc nam hoc moi hinh anh 1
Đà Nẵng bổ sung hơn 3.300 hợp đồng lao động cho trường công trước năm học mới

HĐND thành phố Đà Nẵng cũng thông qua nhiều nghị quyết về giáo dục, trong đó có Nghị quyết hỗ trợ kinh phí chi trả tiền lương cho giáo viên tại cơ sở 2 Trường Mầm non Sơn Ca sau khi tiếp nhận từ Trung tâm Chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky - Đà Nẵng. Ông Quảng Văn Ngọc, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết:“Qua thẩm tra, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố xét thấy việc hỗ trợ kinh phí cho giáo viên, nhân viên chăm sóc của Trung tâm Chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky - Đà Nẵng sau khi tiếp nhận về làm việc tại cơ sở 2 Trường mầm non Sơn Ca trong thời gian 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 11/2025 như đề nghị của UBND thành phố là hết sức cần thiết. Việc này nhằm ghi nhận quá trình làm việc liên tục của đội ngũ này sau khi tiếp nhận, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động trực tiếp giảng dạy, phục vụ việc chăm sóc trẻ”.

Kỳ họp thông qua 24 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới_0.JPG

Đà Nẵng thành lập 10 phường mới

VOV.VN - Chiều 29/6, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI đã thông qua 24 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới trên cơ sở nguyên trạng 10 xã, tạo nền tảng thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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