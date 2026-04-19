Cháy nhà ở Đà Lạt

Hoả hoạn bất ngờ xuất hiện từ căn nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Hữu Hà, số 18 đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt. Do có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà, cột khói cao hàng chục mét đứng từ rất xa cũng quan sát thấy.

Hiện trường sau khi vụ hoả hoạn được khống chế.

Ngọn lửa sau đó lan nhanh sang hai căn nhà kế bên cùng một căn nhà phía sau. Rất may nhiều người trong nhà đã kịp thoát ra ngoài đảm bảo an toàn tính mạng.

Tiếp nhận thông tin về vụ cháy nhà, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe chuyên dụng tới hiện trường và tổ chức dập lửa. Gần 2 giờ sau vụ hoả hoạn cơ bản được khống chế.

May mắn không gây thiệt hại về người nhưng vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nhiều tài sản của các hộ dân, trong đó gia đình ông Nguyễn Hữu Hà bị thiệt hại nặng nhất.

Cùng với tiếp tục triển khai phương án dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu qủa và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.