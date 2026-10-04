Cháy quán ăn ở trung tâm Đà Lạt

Khoảng 8h15 phút ngày 4/10, hỏa hoạn xảy ra tại quán ăn rộng khoảng 100m² trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, chủ quán đang nấu ăn thì lửa bùng lên, nhanh chóng cháy lan vào các vật dụng bên trong. Phát hiện vụ việc, người dân cùng chủ quán tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Bên trong quán ăn ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị cháy, nhiều vật dụng và tài sản bị lửa thiêu rụi.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng địa phương huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy đến dập lửa, ngăn cháy lan sang các cơ sở kinh doanh liền kề.

Quán ăn bị cháy

Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều vật dụng, tài sản trong quán bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.