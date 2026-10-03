Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội ra mắt mô hình trải nghiệm phòng cháy

Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Trong đó, lực lượng chức năng lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, chủ động nhận diện và loại trừ nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Lực lượng chức năng hướng dẫn các em học sinh trải nghiệm sử dụng bình cứu hỏa tại khu vực Công viên Thống Nhất, TP Hà Nội. (Ảnh: Trọng Phú)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an phường Hai Bà Trưng đã tập trung tham mưu UBND phường rà soát, thống kê, phân loại, nắm chắc tình hình các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các khu vực có nguy cơ phát sinh cháy, nổ; chủ động xác định những địa bàn, loại hình cơ sở có nguy cơ cao để triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và phòng ngừa phù hợp.

Một trong những điểm nhấn trong công tác PCCC và CNCH của phường là việc tổ chức ra mắt Mô hình trải nghiệm phòng cháy chữa cháy ngoài trời vào ngày 3/10, thiết thực hưởng ứng 65 năm Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10/1961 – 4/10/2026).

Chương trình đã thu hút khoảng 2.000 lượt người tham gia, với sự hiện diện của các đại biểu, lực lượng dân phòng, bí thư chi bộ, tổ dân phố, đông đảo Nhân dân cùng các em học sinh, sinh viên trên địa bàn phường Hai Bà Trưng.

Các em nhỏ trải nghiệm sử dụng mặt nạ phòng khí độc. (Ảnh: Trọng Phú)

Điểm nổi bật của mô hình là chuyển từ hình thức tuyên truyền đơn thuần sang tuyên truyền kết hợp trải nghiệm, thực hành, giúp người dân trực tiếp tiếp cận các phương tiện, thiết bị PCCC và thực hành những kỹ năng cần thiết khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, người dân, học sinh, sinh viên được hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ; kỹ năng báo cháy, xử lý tình huống cháy ban đầu; sử dụng phương tiện chữa cháy; kỹ năng thoát nạn và một số kỹ năng cơ bản trong công tác cứu nạn cứu hộ. Qua đó góp phần nâng cao khả năng chủ động, bình tĩnh xử lý tình huống, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản khi có sự cố xảy ra.

Thiết bị chuyên dụng để giải cứu người trên cao. (Ảnh: Trọng Phú)

Đặc biệt, việc huy động 25 đội dân phòng, cùng các đồng chí bí thư chi bộ, tổ dân phố, Nhân dân, học sinh và sinh viên tham gia chương trình đã tạo môi trường để các lực lượng ở cơ sở cùng nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH. Đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức ở cơ sở và Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.