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Cháy lớn tại nhà hàng “Bếp hàng xóm” trên phố Tăng Bạt Hổ

Thứ Tư, 18:14, 30/09/2026
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VOV.VN - Khoảng hơn 16h chiều 30/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà hàng “Bếp hàng xóm” trên phố Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực bếp ở tầng 4, tạo cột khói đen lớn, bốc cao và thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, nhà hàng chưa có thực khách. Ban đầu, ngọn lửa tập trung tại khu vực bếp nướng. Người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lụp bụp, sau đó khói bốc lên nghi ngút rồi ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan lên các tầng phía trên và có thời điểm vượt qua mái nhà.

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Ngọn lửa được xác định bùng phát tại khu vực bếp ở tầng 4 của nhà hàng

Khoảng 10-15 phút sau khi đám cháy bùng phát mạnh, xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông, kiểm soát khu vực, hạn chế người và phương tiện tiếp cận hiện trường để bảo đảm an toàn.

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Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Khu vực 7, lực lượng của đơn vị được điều động chi viện cho địa bàn phường Hai Bà Trưng. Tổng cộng 5 xe chữa cháy cùng khoảng 50 - 60 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia dập lửa.

“Trong khoảng 25-30 phút lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy". Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn cũng cho biết, việc có sẵn nguồn nước tại hiện trường giúp lực lượng nhanh chóng triển khai phun nước, góp phần rút ngắn thời gian dập lửa.

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Trong quá trình chữa cháy, ngọn lửa được nhận định có nguy cơ lan sang các công trình liền kề. Người dân cho biết khu vực nhà bà Thảo và một số công trình xung quanh bị ảnh hưởng, trong đó có vị trí tường bị xém. Ngôi nhà của ông Hùng ở gần hiện trường thời điểm xảy ra cháy được cho là không có người bên trong.

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Hiện trường vụ cháy

Sau khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước tại tầng 3 để làm mát, dập tàn, ngăn nguy cơ cháy trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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Gần ngày Trung thu, cháy nhà trên phố Kim Mã, Hà Nội

VOV.VN - Một vụ cháy nhà xảy ra trên phố Kim Mã, Hà Nội vào tối 20/9, thời điểm cận Trung Thu. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời đưa 7 người, trong đó có 4 trẻ em, ra khỏi khu vực nhiều khói, khí độc.

Phi Long/VOV.VN
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