Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, nhiều người mắc kẹt bên trong ở Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Công an, vụ cháy xảy ra rạng sáng nay (27/9) tại một căn nhà dân 5 tầng 1 tum ở ngõ 42 phố Thịnh Liệt, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát tại tầng một, tạo nhiều khói độc, khiến cầu thang chính - lối thoát nạn của căn nhà bị khói bao phủ.

Cảnh sát đến hiện trường chữa (Nguồn: Bộ Công an)

Vào khoảng 5h12, lực lượng PCCC và CNCH Khu vực 12 cùng Phân đội Linh Đàm nhận tin báo, nhanh chóng điều hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, cảnh sát PCCC và CNCH triển khai các mũi tiếp cận căn nhà. Cán bộ, chiến sĩ mang bình thở, xuyên qua lớp khói độc để tìm kiếm người mắc kẹt.

Một mũi khác được triển khai từ tầng tum của nhà liền kề, tạo hướng tiếp cận thay thế khi cầu thang chính bị khói bao phủ. Lực lượng chức năng phối hợp với người dân đưa hai người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Các nạn nhân sau đó được chăm sóc y tế.

Khu vực nơi xảy ra hỏa hoạn. (Nguồn: Bộ Công an)

Cùng thời điểm, hai mũi lăng B được triển khai phun nước, khống chế đám cháy và ngăn lửa lan sang các hộ dân xung quanh. Sau chưa đầy 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ngoài hai người được lực lượng chức năng giải cứu, bốn người khác đã tự thoát nạn qua lối khẩn cấp. Tài sản tại các tầng phía trên được bảo vệ, không bị ngọn lửa thiêu rụi.

Bên trong ngôi nhà xảy ra cháy (Nguồn: Bộ Công an)

Theo lực lượng chức năng, vụ cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội cho thấy vai trò quan trọng của việc chuẩn bị lối thoát nạn thứ hai. Khi xảy ra hỏa hoạn, cầu thang bộ vốn là lối thoát chính của nhà nhiều tầng - có thể nhanh chóng bị khói độc bao phủ. Nếu không có phương án thay thế, người mắc kẹt rất dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trong vụ cháy này, việc chủ động mở lối thoát nạn qua cửa sổ đã giúp bốn người tự thoát ra ngoài an toàn trước khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Cảnh sát giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn (Nguồn: Bộ Công an)

Cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ gia đình ở đô thị cần chủ động thiết kế ít nhất hai lối thoát nạn, không bịt kín ban công, cửa sổ bằng lồng sắt cố định. Các gia đình có thể bố trí cửa thoát hiểm trên lồng sắt, chuẩn bị phương án sang mái nhà liền kề hoặc trang bị thang dây phù hợp. Đây có thể là những phương án giúp tăng cơ hội sống sót khi lối thoát chính bị lửa và khói chặn.

Cảnh sát giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn (Nguồn: Bộ Công an)

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.