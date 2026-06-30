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Cháy rừng keo tại Quảng Ngãi

Thứ Ba, 11:19, 30/06/2026
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VOV.VN - Tối 29/6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an xã và người dân đã kịp thời khống chế vụ cháy rừng keo, không để lửa lan sang diện tích rừng lân cận.

Vào khoảng 20h15 phút ngày 29/6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo của người dân về vụ cháy rừng keo tại thôn An Thạnh. Đơn vị này huy động lực lượng dân quân cùng phương tiện chữa cháy cơ động đến hiện trường, phối hợp với Công an xã và người dân triển khai các biện pháp chữa cháy.

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Lửa bùng phát ở khu vực rừng keo tại thôn An Thạnh.

Đám cháy xảy ra vào ban đêm, trong điều kiện thời tiết hanh khô, gió lớn, địa hình đồi núi hiểm trở, ngọn lửa lan nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

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Dùng máy thổi để ngăn ngọn lửa tiếp tục bùng phát.

Các lực lượng đã sử dụng máy thổi lá, dụng cụ chữa cháy thủ công, đồng thời phát đường băng cản lửa, khoanh vùng từng điểm cháy để ngăn ngọn lửa tiếp tục bùng phát. Đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. 

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Dập tắt cháy rừng keo.

Nắng nóng kéo dài, thực bì khô, nguy cơ cháy rừng rất cao. Các địa phương đang tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý khi xảy ra sự cố.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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