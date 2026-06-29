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Mưa “vàng” giải nhiệt, giảm áp lực cháy rừng ở Quảng Trị sau nhiều tuần nắng nóng

Thứ Hai, 18:58, 29/06/2026
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VOV.VN - Chiều nay (29/6), nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa khá lớn sau nhiều tuần nắng nóng gay gắt kéo dài. Cơn mưa được người dân ví như “mưa vàng” giúp hạ nhiệt, bổ sung độ ẩm cho đất, giảm nguy cơ cháy rừng và hỗ trợ cây trồng vượt qua khô hạn.


Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa xuất hiện mưa vừa đến mưa to sau đợt nắng nóng kéo dài. Cơn mưa đã giúp hạ nhiệt đáng kể, bổ sung nguồn nước cho cây trồng và giảm bớt nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao trong thời gian qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 đến ngày 30/6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và vùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, đêm; ban ngày tiếp tục có nắng nóng.

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Mây đen kéo đến tại khu vực rừng ven biển xã Ninh Châu (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ)

Tại Quảng Trị, lượng mưa ghi nhận ở nhiều khu vực, trong lượng mưa cao nhất gần 40mm là khu vực Lao Bảo. Nhiều địa phương ven biển như xã Cửa Tùng, xã Cửa Việt là những nơi liên tiếp xảy ra cháy rừng trong những ngày qua cũng đã có mưa, góp phần làm dịu nền nhiệt và giảm áp lực cháy rừng.

Gần một tháng qua, tỉnh Quảng Trị trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt nhiều nơi lên tới 40 độ C vào buổi trưa. Thời tiết khô nóng kéo dài, xảy ra nhiều vụ cháy rừng liên tiếp từ khu vực phía Bắc đến phía Nam của tỉnh.

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Nhiều địa phương tại Quảng Trị xuất hiện mưa lớn

Trước tình hình đó, các lực lượng Quân đội, Kiểm lâm, Công an cùng chính quyền địa phương đã duy trì trạng thái sẵn sàng, phối hợp triển khai nhiều biện pháp khống chế các đám cháy. Phần lớn các vụ cháy xảy ra tại các khu rừng phòng hộ ven biển. Đáng lo ngại, một số điểm cháy sau khi được dập tắt vẫn âm ỉ dưới lớp thực bì và bùng phát trở lại, khiến công tác chữa cháy kéo dài nhiều ngày, tiêu tốn nhiều nhân lực và phương tiện.

Quảng Trị: Mưa “vàng” giải nhiệt, giảm áp lực cháy rừng sau nhiều tuần nắng nóng

Cơn mưa chiều nay không chỉ giúp giảm nhiệt, tăng độ ẩm không khí và đất rừng mà còn dập tắt các điểm cháy âm ỉ dưới lớp thực bì. Dù được xem là "cơn mưa vàng" giữa cao điểm nắng nóng, song nguy cơ cháy rừng tại Quảng Trị vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Bởi sau nhiều tuần khô hạn kéo dài, độ ẩm trong thảm thực bì và nhiều diện tích rừng vẫn ở mức thấp. Do đó, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, không chủ quan trước những diễn biến khó lường của thời tiết.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, những vụ cháy rừng xảy ra thời gian qua đã gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. “Trong thời gian vừa qua, nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, rồi nguyên nhân gây cháy gió Tây Nam hoạt động mạnh, độ ẩm thấp, nguy cơ cháy rừng rất cao. Và đã thực tế nó xảy ra 11 vụ cháy rừng. Hơn 30 điểm phát lửa, 30 có nơi báo là 38 điểm phát lửa, nhưng xảy ra 11 vụ cháy rừng, làm ảnh hưởng đến hơn 220 ha rừng. Tăng mạnh cả số vụ và diện tích thiệt hại so với cùng kỳ năm trước”, ông Bảo nói.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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