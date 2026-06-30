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Cháy rừng ở Đà Nẵng, một người đàn ông tử vong nghi do ngạt khói

Thứ Ba, 19:28, 30/06/2026
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VOV.VN - Sau khi dập tắt đám cháy rừng tại xã Quế Sơn (TP. Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông hơn 70 tuổi tử vong tại khu vực rẫy keo.

Chiều 30/6, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng khiến một người tử vong.

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Lực lượng dân quân xã Quế Sơn nỗ lực dập tắt đám cháy rừng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy rừng tại thôn Châu Sơn Đông, xã Quế Sơn. Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ dân quân và công an xã được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng và phát hiện một thi thể. Nạn nhân được xác định là ông N.T. (hơn 70 tuổi), trú thôn Châu Sơn Đông.

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Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực rẫy keo bị cháy

Qua xác minh ban đầu, sáng cùng ngày, ông T. lên rẫy keo đốt thực bì. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi nạn nhân tử vong do ngạt khói. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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