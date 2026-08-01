Cháy tại Cảng cá Phúc Tiến (Quảng Ninh), thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỷ đồng

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Đầm Hà đã chỉ đạo lực lượng công an, an ninh cơ sở, quân sự xã cùng cán bộ, nhân dân địa phương phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 7 (Công an tỉnh Quảng Ninh) nhanh chóng triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ hiện trường.

Nguồn Clip: Đinh Hùng

Đến khoảng 4h45 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo báo cáo ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều phương tiện thuỷ của các cá nhân và tổ chức bị cháy. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 2,587 tỷ đồng.

Hiện UBND xã Đầm Hà đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định.