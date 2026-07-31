English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ cháy nổ quán bia ở Lào Cai: 4 người bỏng nặng, hỗ trợ khẩn cấp gia đình

Thứ Sáu, 10:32, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vụ cháy nổ tại cơ sở kinh doanh trên đường Ngô Quyền (phường Lào Cai), cả 4 thành viên trong một gia đình bị bỏng nặng, có người bỏng 100%. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Cập nhật về tình hình các nạn nhân trong vụ cháy nổ xảy ra tại ngôi nhà trên đường Ngô Quyền, tổ dân phố 27 Kim Tân (phường Lào Cai) sáng 29/7, cơ quan chức năng cho biết hậu quả của vụ việc là rất nghiêm trọng.

vu chay no quan bia o lao cai 4 nguoi bong nang, ho tro khan cap gia dinh hinh anh 1
Lãnh đạo UBND phường tới thăm hỏi gia đình bị nạn (ảnh: Kim Hoàn)

Cả 4 người có mặt trong căn nhà thời điểm xảy ra sự cố đều là người trong cùng một gia đình và bị bỏng với tỷ lệ rất cao. Cụ thể: ông N.T.Đ bị bỏng 100%; cháu N.T.L bị bỏng khoảng 70–80%; bà T.T.P và anh N.T.T cùng bị bỏng khoảng 50%. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tích cực tại cơ sở y tế.

Ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng về người, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi và làm hư hỏng nhiều tài sản, thiết bị, vật dụng trong nhà, cấu trúc tường và cửa của ngôi nhà cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

vu chay no quan bia o lao cai 4 nguoi bong nang, ho tro khan cap gia dinh hinh anh 2
Lãnh đạo UBND phường tới thăm hỏi gia đình bị nạn (ảnh: Kim Hoàn)

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, ngày 30/7, Đoàn công tác của UBND phường Lào Cai do bà Trần Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên người thân của các nạn nhân.

Tại đây, đại diện chính quyền địa phương đã trao số tiền 20 triệu đồng (trích từ nguồn kinh phí trợ giúp xã hội đột xuất) cho bà Nguyễn Việt Hương (người nhà của các nạn nhân) nhằm hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả bước đầu. Lãnh đạo phường Lào Cai cũng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân tổ dân phố 27 Kim Tân khẩn trương hỗ trợ gia đình thu dọn hiện trường, đồng thời phát động kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần để gia đình vượt qua biến cố lớn này.

vu chay no quan bia o lao cai 4 nguoi bong nang, ho tro khan cap gia dinh hinh anh 3
Vụ cháy nổ làm thiệt hại nhiều tài sản và làm hư hỏng kết cấu nhà (ảnh: Kim Hoàn)

Được biết, các nạn nhân là gia đình từ nơi khác đến thuê mặt bằng tại khu vực giáp nhà máy bia Lào Cai cũ để kinh doanh bia và ẩm thực. Hoàn cảnh kinh tế vốn còn nhiều khó khăn, nay lại phải đối mặt với chi phí điều trị khổng lồ cho 4 người bỏng nặng khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 35 phút sáng ngày 29/7, giữa lúc trời đang mưa, căn nhà trên bất ngờ phát ra tiếng "xèn xẹt", ngay sau đó là hàng loạt tiếng nổ lớn và ngọn lửa cùng cột khói bốc lên nghi ngút từ khu vực phía sau nhà. Theo ghi nhận bước đầu tại hiện trường thời điểm đó, khu vực xảy ra sự cố là không gian bếp, tuy nhiên các bình chứa gas vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân chính thức của vụ cháy nổ.

PV/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị nỗ lực khống chế vụ cháy bãi rác gần khu vực rừng trồng
Quảng Trị nỗ lực khống chế vụ cháy bãi rác gần khu vực rừng trồng

VOV.VN - Ngày 18/7, xảy ra một vụ cháy tại bãi rác chung Bố Trạch - Đồng Hới ở khu vực thôn Lý Trạch và thôn Liên Hòa, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

Quảng Trị nỗ lực khống chế vụ cháy bãi rác gần khu vực rừng trồng

Quảng Trị nỗ lực khống chế vụ cháy bãi rác gần khu vực rừng trồng

VOV.VN - Ngày 18/7, xảy ra một vụ cháy tại bãi rác chung Bố Trạch - Đồng Hới ở khu vực thôn Lý Trạch và thôn Liên Hòa, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

Cảnh sát PCCC lưu ý 4 giải pháp phòng ngừa cháy nổ kho xưởng trong mùa nắng nóng
Cảnh sát PCCC lưu ý 4 giải pháp phòng ngừa cháy nổ kho xưởng trong mùa nắng nóng

VOV.VN - Mùa hè năm nay, nắng nóng cực đoan đang liên tục thiết lập các kỷ lục mới về nhiệt độ tại Việt Nam. Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa ra các lưu ý trong phòng ngừa cháy nổ kho xưởng trong mùa nắng nóng.

Cảnh sát PCCC lưu ý 4 giải pháp phòng ngừa cháy nổ kho xưởng trong mùa nắng nóng

Cảnh sát PCCC lưu ý 4 giải pháp phòng ngừa cháy nổ kho xưởng trong mùa nắng nóng

VOV.VN - Mùa hè năm nay, nắng nóng cực đoan đang liên tục thiết lập các kỷ lục mới về nhiệt độ tại Việt Nam. Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa ra các lưu ý trong phòng ngừa cháy nổ kho xưởng trong mùa nắng nóng.

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ
Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ ngày 15 đến 17/7, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ ngày 15 đến 17/7, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết nắng nóng kéo dài.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục