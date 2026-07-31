Vụ cháy nổ quán bia ở Lào Cai: 4 người bỏng nặng, hỗ trợ khẩn cấp gia đình

Cập nhật về tình hình các nạn nhân trong vụ cháy nổ xảy ra tại ngôi nhà trên đường Ngô Quyền, tổ dân phố 27 Kim Tân (phường Lào Cai) sáng 29/7, cơ quan chức năng cho biết hậu quả của vụ việc là rất nghiêm trọng.

Lãnh đạo UBND phường tới thăm hỏi gia đình bị nạn (ảnh: Kim Hoàn)

Cả 4 người có mặt trong căn nhà thời điểm xảy ra sự cố đều là người trong cùng một gia đình và bị bỏng với tỷ lệ rất cao. Cụ thể: ông N.T.Đ bị bỏng 100%; cháu N.T.L bị bỏng khoảng 70–80%; bà T.T.P và anh N.T.T cùng bị bỏng khoảng 50%. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tích cực tại cơ sở y tế.

Ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng về người, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi và làm hư hỏng nhiều tài sản, thiết bị, vật dụng trong nhà, cấu trúc tường và cửa của ngôi nhà cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Lãnh đạo UBND phường tới thăm hỏi gia đình bị nạn (ảnh: Kim Hoàn)

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, ngày 30/7, Đoàn công tác của UBND phường Lào Cai do bà Trần Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên người thân của các nạn nhân.

Tại đây, đại diện chính quyền địa phương đã trao số tiền 20 triệu đồng (trích từ nguồn kinh phí trợ giúp xã hội đột xuất) cho bà Nguyễn Việt Hương (người nhà của các nạn nhân) nhằm hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả bước đầu. Lãnh đạo phường Lào Cai cũng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân tổ dân phố 27 Kim Tân khẩn trương hỗ trợ gia đình thu dọn hiện trường, đồng thời phát động kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần để gia đình vượt qua biến cố lớn này.

Vụ cháy nổ làm thiệt hại nhiều tài sản và làm hư hỏng kết cấu nhà (ảnh: Kim Hoàn)

Được biết, các nạn nhân là gia đình từ nơi khác đến thuê mặt bằng tại khu vực giáp nhà máy bia Lào Cai cũ để kinh doanh bia và ẩm thực. Hoàn cảnh kinh tế vốn còn nhiều khó khăn, nay lại phải đối mặt với chi phí điều trị khổng lồ cho 4 người bỏng nặng khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 35 phút sáng ngày 29/7, giữa lúc trời đang mưa, căn nhà trên bất ngờ phát ra tiếng "xèn xẹt", ngay sau đó là hàng loạt tiếng nổ lớn và ngọn lửa cùng cột khói bốc lên nghi ngút từ khu vực phía sau nhà. Theo ghi nhận bước đầu tại hiện trường thời điểm đó, khu vực xảy ra sự cố là không gian bếp, tuy nhiên các bình chứa gas vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân chính thức của vụ cháy nổ.