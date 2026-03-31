Cháy xưởng bánh kẹo tại thôn Đục Khê, xã Hương Sơn

Theo thông tin ban đầu về vụ cháy từ các nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ lan rộng do bên trong kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Trước tình hình đó, lực lượng tại chỗ gồm công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đã tích cực triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức chữa cháy bước đầu, đồng thời khẩn trương di dời tài sản và hỗ trợ các hộ dân lân cận nhằm ngăn cháy lan sang khu vực dân cư.

Đám cháy xảy ra lúc 5h sáng ngày 31/3

Khoảng 5h20 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Trung tá Vũ Đức Hưng, Phó Trưởng phòng PC07 trực tiếp chỉ huy đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy. Tổng cộng 12 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo xã Hương Sơn, đứng đầu là ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã, đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong công tác tổ chức chữa cháy và đảm bảo an ninh, trật tự khu vực.

Đến khoảng 6h40 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang khu dân cư xung quanh. Công tác làm mát, dập tàn và kiểm tra hiện trường tiếp tục được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy trở lại.

Hiện tại, chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, đánh giá. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ theo quy định.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Việc chủ động ứng phó ban đầu đã góp phần quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận và xử lý hiệu quả đám cháy.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các cơ sở sản xuất cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

