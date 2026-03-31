中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy xưởng bánh kẹo tại thôn Đục Khê, xã Hương Sơn

Thứ Ba, 10:29, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 700m² đã xảy ra lúc 5h sáng ngày 31/3, tại khu vực xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn (Hà Nội). Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân và các lực lượng đã phối hợp chữa cháy. Đến thời điểm hiện tại đám cháy đã được khống chế.

Theo thông tin ban đầu về vụ cháy từ các nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ lan rộng do bên trong kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Trước tình hình đó, lực lượng tại chỗ gồm công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đã tích cực triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức chữa cháy bước đầu, đồng thời khẩn trương di dời tài sản và hỗ trợ các hộ dân lân cận nhằm ngăn cháy lan sang khu vực dân cư.

Đám cháy xảy ra lúc 5h sáng ngày 31/3

Khoảng 5h20 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Trung tá Vũ Đức Hưng, Phó Trưởng phòng PC07 trực tiếp chỉ huy đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy. Tổng cộng 12 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo xã Hương Sơn, đứng đầu là ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã, đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong công tác tổ chức chữa cháy và đảm bảo an ninh, trật tự khu vực.

Đến khoảng 6h40 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Đến khoảng 6h40 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang khu dân cư xung quanh. Công tác làm mát, dập tàn và kiểm tra hiện trường tiếp tục được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy trở lại.

Hiện tại, chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, đánh giá. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ theo quy định.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã, đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Việc chủ động ứng phó ban đầu đã góp phần quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận và xử lý hiệu quả đám cháy.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các cơ sở sản xuất cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được khống chế, chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ theo quy định.
Thư Vũ/VOV.VN
Tag: cháy Cháy xưởng bánh kẹo diện tích 700m tại thôn Đục Khê xã Hương Sơn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Một người tử vong trong vụ cháy xưởng gỗ 6.000m2 gần viện K Tân Triều
Một người tử vong trong vụ cháy xưởng gỗ 6.000m2 gần viện K Tân Triều

VOV.VN - Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế (hiện đang xác minh, làm rõ nhân thân).

Một người tử vong trong vụ cháy xưởng gỗ 6.000m2 gần viện K Tân Triều

Một người tử vong trong vụ cháy xưởng gỗ 6.000m2 gần viện K Tân Triều

VOV.VN - Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế (hiện đang xác minh, làm rõ nhân thân).

Cháy lớn tại xưởng gỗ gần Bệnh viện K Tân Triều, khói bốc cao hàng trăm mét
Cháy lớn tại xưởng gỗ gần Bệnh viện K Tân Triều, khói bốc cao hàng trăm mét

VOV.VN - Vào khoảng 0h40 rạng sáng 30/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại kho chứa đồ gỗ nằm cuối đường Phạm Tu, đối diện Bệnh viện K Tân Triều, thuộc phường Thanh Liệt (Hà Nội).

Cháy lớn tại xưởng gỗ gần Bệnh viện K Tân Triều, khói bốc cao hàng trăm mét

Cháy lớn tại xưởng gỗ gần Bệnh viện K Tân Triều, khói bốc cao hàng trăm mét

VOV.VN - Vào khoảng 0h40 rạng sáng 30/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại kho chứa đồ gỗ nằm cuối đường Phạm Tu, đối diện Bệnh viện K Tân Triều, thuộc phường Thanh Liệt (Hà Nội).

Giải cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà nghỉ 5 tầng ở TP.HCM

Đám cháy bùng phát dữ dội tại nhà nghỉ 5 tầng trên quốc lộ 13 (TP.HCM) khiến nhiều người mắc kẹt; lực lượng PCCC đã kịp thời giải cứu, hướng dẫn 6 người thoát nạn an toàn.

Giải cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà nghỉ 5 tầng ở TP.HCM

Giải cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà nghỉ 5 tầng ở TP.HCM

Đám cháy bùng phát dữ dội tại nhà nghỉ 5 tầng trên quốc lộ 13 (TP.HCM) khiến nhiều người mắc kẹt; lực lượng PCCC đã kịp thời giải cứu, hướng dẫn 6 người thoát nạn an toàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục