中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giải cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà nghỉ 5 tầng ở TP.HCM

Chủ Nhật, 22:49, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

Đám cháy bùng phát dữ dội tại nhà nghỉ 5 tầng trên quốc lộ 13 (TP.HCM) khiến nhiều người mắc kẹt; lực lượng PCCC đã kịp thời giải cứu, hướng dẫn 6 người thoát nạn an toàn.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM cho biết vừa kịp thời khống chế vụ cháy tại một nhà nghỉ trên quốc lộ 13, phường Bình Thạnh, đồng thời giải cứu, hướng dẫn 6 người thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

giai cuu 6 nguoi mac ket trong vu chay nha nghi 5 tang o tp.hcm hinh anh 1
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, triển khai thang và phương tiện chuyên dụng để cứu người mắc kẹt trong vụ cháy nhà nghỉ 5 tầng trên quốc lộ 13, TP.HCM. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 16 nhận tin báo cháy tại nhà nghỉ HT nên nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Căn nhà xảy ra cháy có kết cấu 1 trệt, 4 lầu và 1 sân thượng, tổng diện tích sàn hơn 350 m². Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực tầng 1.

giai cuu 6 nguoi mac ket trong vu chay nha nghi 5 tang o tp.hcm hinh anh 2
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy và cứu người mắc kẹt trong nhà nghỉ. Ảnh: PHẠM HẢI

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều khách đang ngủ bên trong bị mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu. Lực lượng chức năng vừa triển khai dập lửa, vừa sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận các vị trí có người mắc kẹt.

Một người được trực tiếp giải cứu khỏi khu vực nguy hiểm, 5 người còn lại được hướng dẫn thoát nạn an toàn.

giai cuu 6 nguoi mac ket trong vu chay nha nghi 5 tang o tp.hcm hinh anh 3
Cảnh sát sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận các tầng cao để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: CA

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định diện tích cháy khoảng 20 m², lực lượng chức năng đã bảo vệ thành công hơn 330 m² còn lại của nhà nghỉ. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Clip giải cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy
Theo Phạm Hải/Pháp Luật TP.HCM
Tag: cháy nhà nghỉ hỏa hoạn giải cứu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang
Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

VOV.VN - Tối 25/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho chứa nhiều thiết bị điện tử của người dân ở xã An Biên (tỉnh An Giang), khiến tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

VOV.VN - Tối 25/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho chứa nhiều thiết bị điện tử của người dân ở xã An Biên (tỉnh An Giang), khiến tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM
Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH H.T.K (phường Chánh Hiệp, TP.HCM - trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do bên trong chứa nhiều hóa chất, đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH H.T.K (phường Chánh Hiệp, TP.HCM - trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do bên trong chứa nhiều hóa chất, đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hoảng loạn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục